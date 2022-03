LEC: Excel breekt de vloek en behaald play-offs

Met het onverwachte uitsluiting van MAD Lions in de play-offs, is er dus ruimte voor een ander team om een ticket naar de play-offs te bemachtigen. Excel heeft al jaren een vloek op zich rusten in de LEC. Excel weet namelijk keer op keer de play-offs net niet te halen. Heel vaak eindigen ze zevende wat niet genoeg is om verder te mogen gaan. Daardoor zijn er onder andere genoeg memes die rond gaan over Excel op Twitter en Reddit. Maar eindelijk wisten ze die vloek te verbreken en staan ze eindelijk in de play-offs.

Maar hoe heeft Excel het voor elkaar gekregen om naar de LEC spring play-offs te gaan. Excel beleefde met de komst van de twee Nederlanders een bijzonder sterke summer split vorig jaar. Excel besloot in de winterstop enkel Finn binnen te halen op de Toplane. Voor de rest bleeft het team hetzelfde als vorig jaar. Nelson assistent coach van G2 Esports maakte de overstap naar Excel en vormt samen met de Nederlander Youngbuck de coaching team. Veel Nederlands inbreng bij Excel. Excel startte de spring split heel goed, maar won ondanks goed spel niet hun games. De finesse moest er nog komen bij het team voor de endgame.

Echter besloot het management van Excel in te grijpen. Het management kon een goede deal sluiten met G2 Esports om, op het zijspoor geraakte support, Mikyx binnen te halen. In plaats van door te bouwen op een nieuw en jong talent, vond het management een bekende en goede support speler binnen halen beter voor het team. Met deze transfer belandde de Nederlander Advienne op de bank en mocht Mikyx de rest van de split vol maken. Desondanks was de komst van Mikyx voldoende om eindelijk de play-offs ronde te bereiken. Maar of deze korte termijn oplossing ook voor de toekomst gaat zorgen is nog maar af te wachten.