Moss Book II verschijnt op 31 maart voor PlayStation VR

Het vervolg op Moss werd een poosje geleden onthuld. Vandaag verschijnt er plotseling een gameplay video en krijgen we tevens een releasedatum! Moss Book II verschijnt over 2 weken al op PlayStation VR.

In 2019 riepen we Moss uit tot een van de leukste PlayStation VR titels. Laten we hopen dat het vervolg voortbouwt op de al erg aantrekkelijke wereld die het eerste deel neer heeft gezet. Moss Book II verschijnt over twee weken al. De releasedatum is vastgesteld op 31 maart.

We hoeven niet langer te wachten om meer te zien over de game. Gelijktijdig met de aankondiging van de releasedatum zien we een PlayStation Underground aflevering met maar liefst 12 minuten aan gemeplay beelden.

We zien onder andere dat Quill nieuw gereedschap ter beschikking heeft in het vervolg. Zo zien we dat ze een grote hamer gebruikt om enkele vijanden met een zware klap te overmeesteren. Je mag op ieder moment wisselen van wapen. In de video wordt niet getoond hoe je dat doet, want dat zou enkele later te ontgrendelen dingen al verklappen. Zitten er misschien nog meer nieuwe wapens in het spel?

Moss Book II is vanaf 31 maart speelbaar via PlayStation VR. Om PlayStation VR te kunnen spelen heb je een PlayStation 4 of PlayStation 5 (met koppelstuk) nodig. De PlayStation 4 camera is ook nodig. De PlayStation 5 camera werkt niet. Ga jij de PSVR opnieuw aansluiten voor het vervolg in Quill’s verhaal, of wacht je op de next-gen PlayStation VR met een waarschijnlijke remaster?