Wat is jouw ‘endgame’ Elden Ring build?

Elden Ring is inmiddels al twee weekjes uit. Het kan zijn dat jouw level de drie cijfers al gepasseerd is, maar voel je vooral niet gestrest als dit nog niet het geval is. De grote open wereld van Elden Ring verdient het om op eigen tempo ontdekt te worden.

En dat is eigenlijk ook wel het hele thema van From Software’s nieuwste actie-RPG. Doe het op jouw manier. Maak het jezelf zo makkelijk, of zo moeilijk als je zelf wilt. In tegenstelling tot de nauw in elkaar gezette creaties van Miyazaki bekend als Bloodborne en Sekiro, biedt Elden Ring nóg meer vrijheid als het aankomt op het creëren en uitbouwen van jouw ultieme fantasie-held. De vrijheid komt met zijn voor- en nadelen. Fans van From Software’s werken kunnen dit beamen, maar het aller grootste voordeel is toch wel dat je alles kunt aanpakken op jouw manier. Maar wat is jouw manier?

In Elden Ring begin je het spel door een class te kiezen. Dit bepaalt eigenlijk alleen maar met welke uitrusting je begint en welke stats in het begin het hoogst zijn. Als je kiest voor de Hero met het hoogste initiële Strength level, betekent dit niet dat je na 30 uur spelen nog steeds een hulk bent. Je kunt je verdere levels vrij verdelen en na een paar uren in de game kan je je hele build zelfs volledig omgooien. Maar wat is nu precies het uiteindelijke doel van jouw personage? Wil je aan het einde van de rit 2 gigantische zwaarden dragen met onbreekbaar pantser, of ga je als glasscanon magiër New Game + in?

Met de ongekend hoeveelheid keuzes aan wapens, armour, magische spreuken en meer zie je misschien door de bomen het bos niet meer. Gelukkig biedt Elden Ring je ook genoeg opties om het nagenoeg allemaal te proberen. Maar om je een klein beetje op weg te helpen, geven wij je alvast wat richtingen op naar toe te denken.

Elden Ring builds

De endgame build wordt geschat op level 150. Dit is een gezond level om New Game + mee te starten en je zit ongeveer op dit level als je in je eerste speelsessie zo veel mogelijk hebt gedaan. Dit betekent dat je alle optionele bazen hebt verslagen, het gros van het land hebt verkend en hier en daar een zijweg inslaat om speciale en verstopte voorwerpen te vinden.

Alhoewel er genoeg video’s en guides op het internet zwerven die de game op de een of andere manier kunnen breken is er een bepaalde Youtuber die zijn tijd spendeert aan het maken van doordachte, geteste en vooral leuke builds. Deze Youtuber ken je misschien al van voorgaande From Software game video’s, het is namelijk FightinCowboy.

De beste man probeert verschillende combinaties uit om jou te voorzien van verschillende builds waar je je op kunt richten tijdens jouw reis door de Lands Between. We gaan er een aantal met je delen.

Quality Build

De Quality Build richt zich op een veelzijdige speelstijl. Je bent niet afhankelijk van grote wapens, maar ook niet van snelle dolken. Je plukt de vruchten van beide kanten, maar verliest daarmee de mogelijkheid om in te spelen op de meeste spreuken. Je kunt gelukkig wel effectief gebruik maken van bijna ieder wapen dat fysiek schade kan aanrichten.

Bleed Build

Wil jij je vijanden verrassen met torenhoge spikes aan bleed damage? Dan is deze build wellicht iets voor jou. Door de bleed debuff op te bouwen bij vijanden zorg je voor een gigantische spike aan schade zodra de meter vol loopt. Bleed blijkt op dit moment heel erg sterk te zijn in Elden Ring.

Dexterity Build

De Dexterity build richt zich voornamelijk op de Dexterity stat. Dit betekent dat snelle zwaarden en katana’s je beste vrienden zijn. Je bent hiermee sneller dan Strength wapens, maar je bent een klein beetje verplicht om agressief te spelen. De kunst van Dex builds is om vee schade aan te richten door te blijven aanvallen en aanvallen van je tegenstander voortdurend te ontwijken. Deze builds zijn voornamelijk populair bij Invaders.

Strength Build

Strength Builds zijn afhankelijk van zware en reusachtige wapens. Ze zijn sloom, maar delen rake klappen uit. Door de impact zijn veel vijanden even niet in staat om terug aan te vallen, of sla je ze uit hun aanval-animatie. Omdat je zo langzaam bent is het essentieel om ook zwaar pantser te dragen zodat je hits kunt ruilen met je tegenstanders zonder al te snel dood te gaan. De kunst is om een goede opening te vinden om een zware klap uit te delen.

Sorcery Build

De tovenaar in Elden Ring kan zijn/haar lol op met ontzettend veel soorten spreuken. Het voordeel is dat je als magiër ontzettend sterk bent. Spells zijn angstaanjagend in Elden Ring. Je kunt er de meeste schade mee aanrichten in een korte tijd, als je timing en positie goed is. Het nadeel van deze speelstijl is dat je enorm kwetsbaar bent. Het uitvoeren van spreuken kost namelijk wat tijd, en omdat je zoveel punten investeert in de stat om je spreuken sterker te maken, blijft er minder over om te investeren in Endurance voor zwaarder pantser. Daarnaast wil je er ook een beetje als Gandalf uit zien als je voor en build gaat als deze, toch?

Voor welke build ben jij gegaan in Elden Ring? Lees hier onze review terug!