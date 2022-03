LEC: De val van de 2021 kampioenen MAD Lions

Een van de verrassingen van de LEC spring split zijn de MAD Lions. Nadat het team vorig jaar beide splits won en een sterke indruk maakte op de internationale toernooien, hebben de fans hoge verwachtingen voor het nieuwe jaar. Die verwachtingen werden buiten het seizoen iets bijgesteld. Op de transfermarkt was het weer druk en werd geen enkele 2021 line-up gespaard. Het kampioensteam van 2021 verloor zijn Midlaner en Botlaner aan respectievelijk Fnatic en Team Vitality.

Humanoid en Carzzy maakte in de winter van 2021 beide de keuze om hun kampioensteam te verlaten. Beide verhuisden naar een andere team in de LEC. Humanoid koos voor Fnatic waar hij samen komt met Wunder, Razork, Upset en Hylissang. Carzzy vertrok naar Team Vitality om daar de nieuwe “superteam” te vormen met Perkz, Selfmade, Alphari en Labrov. Voor MAD Lions zat er niks anders op dan de gaten op te vullen met nieuwe talenten. Hoewel er nog bekende namen zonder team zaten(Rekkles en Nisqy bijvoorbeeld), koos MAD Lions voor de rookies Reeker en Unforgiven. Daarnaast wist MAD Lions zijn andere drie spelers te behouden. Armut, Elyoya en Kaiser bleven bij het team en gingen aan de slag met de twee nieuwe rookies in het team.

De spring split van de LEC ging niet zoals verwacht voor de fans van MAD Lions. Er werden teveel games verloren en missen zij de play-offs van de spring split. Reeker was veelal niet instaat om het gat van Humanoid te vullen. Unforgiven daarentegen liet bij vlagen zien dat het een potentieel goede speler kan zijn. Maar met name door Elyoya hield MAD Lions tot het laatste weekend zicht op de play-offs. Echter was het net niet genoeg om een plek te bemachtigen in de play-offs. Tot aan de summer split heeft MAD Lions in ieder geval genoeg tijd om te werken aan het team. Blijven ze in de zelfde formatie? Of is het wellicht handig om in ieder geval een veteraan op de midlane er bij te halen als wisselspeler? Wat MAD Lions ook gaat doen, er is werk aan de winkel.