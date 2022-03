Returnal krijgt gratis co-op en nieuwe gamemode

Returnal, de roguelike third-person shooter van Housemarque zorgde voor een sterk begin in 2021. De inmiddels bijna jaar oude game krijgt deze maand een nieuwe update met onder andere co-op!

Returnal: Ascension verschijnt met update 3.0 op 22 maart 2022. De update voegt co-op toe aan de campagne mode en brengt ons de Tower of Sisyphus game mode. Deze nieuwe mode brengt Selene naar een toren met gevaarlijke fasen. Iedere fase wordt moeilijker. Per fase moet je 20 verdiepingen afleggen.

De update is geheel kosteloos en beschikbaar vanaf 22 maart. De update kent naast de nieuwe gamemode en co-op ook een nieuwe boss, nieuwe levelindelingen, voorwerpen en verhalende sequenties. Spelers kunnen geen ‘House Sequences’ afspelen in co-op. De House Sequences zijn de verhalende stukjes van Returnal waarin we overschakelen naar een first-person perspectief. Ook de nieuwe Tower of Sisyphus is niet speelbaar in co-op.

Wij waren zeer te spreken over Returnal. De game scoorde een dik verdiende 9. Lees hier onze review terug. Ben jij net als wij de gevaarlijke wereld van Astropos in gedoken? Maar vond je het misschien wat lastig? Misschien dat de nieuwe co-op update jou daarin tegemoet kan komen!

Returnal is exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.