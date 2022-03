LEC: Teams maken zich klaar voor de play-offs

De LEC is al weer paar maanden actief en hebben afgelopen weekend de reguliere seizoen van de spring split afgerond. Van de tien deelnemende teams, hebben zes teams zich geplaatst voor de play-offs. Naast de titel staat ook een ticket naar MSI op het spel. Met die ticket betekent het ook een tripje naar Zuid-Korea waar het dit jaar gehouden wordt. Daarnaast neemt de winnaar van de LEC het op tegen alle kampioenen van alle regio’s over de hele wereld. Maar voor zover het is moeten de zes teams eerst nog aan de bak.

Rogue, Fnatic, G2 Esports, Misfits Gaming, Excel en Team Vitality wisten voldoende games te winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Verrassend om te zien is dat we gelijk een naam missen tussen deze zes teams. Namelijk de huidige LEC kampioenen MAD Lions. MAD Lions kende een pittige spring split met nieuwe spelers en kon niet gelijk zijn vorm van vorig jaar terug vinden. Wie wel zijn vorm van vorig jaar terug kon vinden, ondanks het verlies van spelers, was Rogue. Vanaf de start van de spring split tot het einde domineerde Rogue over de andere teams. De gaten van Inspired en Hans Sama werden goed opgevuld door Malrang en Comp. Ondanks twee nieuwe spelers vond Rogue gelijk zijn vorm en eindigde zij boven iedereen op de eerste plaats.

Hoewel er maar één punt verschil is met Fnatic, was de strijd onder Rogue toch spannender in de LEC. Fnatic, Misfits Gaming en G2 Esports waren zeer aan elkaar gewaagd en bleven in elkaars voetsporen op de ranglijst. Uit eindelijk was het Fnatic die de tweede plek in nam gevolgd door Misfits Gaming en op de vierde plaats G2 Esports. De laatste twee tickets naar play-offs werden pas vergeven op de laatste twee dagen van de spring split. Excel wist eindelijk de vloek te breken en bereikte play-offs afgelopen zaterdag. Team Vitality pakte op zondag pas hun ticket naar de play-offs. Komende twee weken gaan de teams zich voorbereiden op de play-offs. In de tussen tijd blikken wij komende tijd wat dieper op de resultaten van de afgelopen spring split.