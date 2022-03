Forspoken uitgesteld naar oktober

Forspoken zou oorspronkelijk eind mei verschijnen voor PC en PlayStation 5. Gisteren maakte het social media account van de game bekend dat die datum iets opschuift. Oktober wordt de nieuwe maand waarin Forspoken moet gaan verschijnen.

Een concrete reden blijft uit. De mededeling meldt dat de ontwikkelaars een visie hebben voor de game en het uitgangspunt is dat Forspoken nog jaren lang gespeeld gaat worden. Het moet dus vanaf de start al lekker klikken. Een releasedatum in mei is daarom nog iets te optimistisch.

Het is geen toeval dat het uitstel deze week bekend wordt gemaakt. Vorige week verscheen Babylon’s Fall van Square Enix en Platinum Games met zeer matige receptie. Deze game heeft overduidelijk nog wat tijd in de oven nodig. Maar buiten de afwerking schuilen er nog wat meer gegronde problemen in de live service titel van Platinum Games.

Laten we hopen dat de ontwikkelaars van Forspoken het wat beter aanpakken en zij die ruimte en tijd ook krijgen van Square Enix. Niemand zit te wachten op een tweede Babylon’s Fall. De nieuwe releasedatum van de Luminous Productions titel is vastgesteld op 11 oktober. De game verschijnt op playStation 5 en PC.