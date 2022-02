Street Fighter 6 onthuld in teaser trailer

Street Fighter 6 komt er aan! Capcom onthult de toekomst van de Fighting genre tijdens de Capcom Pro Tour 2021 Season Finale middels een korte teaser. De teaser eindigt met een logo en de kreet “Street Fighter 6!”

Afgelopen week konden fans van Capcom al via een Capcom website kijken naar een countdown die aftelde naar deze ochtend. Een aantal dagen hebben fans gespeculeerd over wat de aankondiging nou zou moeten zijn. Over de dagen heen werd het langzaam steeds duidelijker dat het wel om een nieuwe Street Fighter moest gaan. De timing samen met het evenement was natuurlijk heel erg toevallig. Maar ook de sociale kanalen van Capcom stonden de afgelopen week helemaal in het teken van Street Fighter. Check de teaser trailer voor Street Fighter 6 hier beneden:

Street Fighter 5 staat bekend als een van de beste, als niet de beste game in zijn genre. Weet Capcom met het volgende deel een nieuwe standaard neer te zetten? We moeten nog even wachten op meer informatie. In de zomer van 2022 wordt meer informatie gedeeld. Nog even geduld, dus!

Afgelopen week was een achtbaan voor Capcom fans die de countdown tot op de voet volgde. Toen het nog niet 99% zeker was dat het zou gaan om Street Fighter passeerde verschillende titels als mogelijke kanshebber voor de onthulling deze ochtend. Enkele noemenswaardige zijn toch wel de beruchte Resident Evil 4 Remake en een Dino Crisis Remake (a man can dream).