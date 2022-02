PlayStation neemt Bungie over

Het nieuws volgt een week na de bekendmaking van de overname van Activision door Microsoft. Bungie blijft bij de overname de volledige vrijheid behouden als het gaat om de ontwikkeling van hun games. De voornaamste verandering die je zult zien is het vrijgekomen budget. Bungie is per direct begonnen met het werven van nieuw personeel. Sony heeft ongeveer 3,6 miljard dollar betaald voor de ontwikkelstudio.

Bungie’s bright future is only possible with you.

If you share our vision for Destiny – a single global community that can play anywhere, on any device, join us! See you Starside.

