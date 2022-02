Gran Turismo 7 State of Play op woensdag

Aanstaande woensdag om 23:00 is het racen geblazen! Althans. We mogen er naar kijken. PlayStation zend een gloednieuwe State of Play aflevering uit die helemaal in het teken staat van de aanstaande Gran Turismo 7 game.

Sony kondigt de speciale State of Play aflevering aan via Social Media en de PlayStation Blog. Veel informatie staat er niet in. We weten in ieder geval dat de aflevering iets langer dan een half uurtje gaat duren. De aflevering zoomt in op de modes en features van de game.

Polyphony Digital en Sony streven altijd naar een zo realistisch mogelijke racing simulator met Gran Turismo. Het is de eerste genummerde titel na Gran Turismo 6, die verscheen op de PlayStation 3. Gran Turismo Sport had even de tijd nodig om goed in de smaak te vallen bij de fans op PlayStation 4. Gaat Gran Turismo 7 wederom voor de rechtstreekse hit?

Ga jij woensdagavond klaar zitten om samen met je racestuur een preview te krijgen van Gran Turismo 7? De game verschijnt alweer op 4 maart 2022 voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.