Review: Battlefield 2042 – Back to Class

Battlefield 2042 is hier. Het is de eerste Battlefield zonder het klassieke class-systeem en de eerste game binnen de serie met 128 spelers op PC en Next-Gen. Met blik op vernieuwing en innovatie vergeet Battlefield zijn eigen DNA in 2042.

Met 128 spelers op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S heeft Battlefield 2042 de grootste maps, de meeste voertuigen én.. de minste wapens. DICE probeert met Battlefield 2042 een hele hoop nieuwe dingen uit, waar ik persoonlijk mijn vraagtekens bij zet. Na een hele week spelen, met leuke en minder leuke momenten, weet ik oprecht niet zo goed wat ik met deze game aan moet. Het voelt niet aan als een Battlefield game. Het voelt aan als een game die wilt lijken op Battlefield, maar tijdens de ambitieuze aanpak probeert te overtreffen wat Battlefield in het verleden heeft gedaan, vergeet waar Battlefield precies voor staat. Gelukkig is er een Portal mode, die ons een kleine glimp geeft van 20 jaar Battlefield in klassieke modes, met klassieke opstellingen en regels, maar ook deze mode komt niet zonder problemen.

All-Out Warfare

De grote mode waar het allemaal om draait in Battlefield 2042 is de All-Out Warfare mode. Dit is de evolutie van Battlefield in de ogen van DICE. We spelen met 128 spelers in ontzettend grote maps in de modes Conquest of Breakthrough. Als je op PC of Next-Gen speelt zijn dit altijd servers voor 128 spelers. Je kunt niet kiezen om met 64 spelers in kleinere maps te spelen, dan moet je de Portal mode kiezen. Er is ook geen server browser voor de All-Out Warfare modes. Op dit moment is dit nog geen groot probleem, want zo goed als iedere ronde die je in komt is vol met spelers, maar dit kan na verloop van tijd wel problematisch worden.

De evolutie van Battlefield kent een aantal veranderingen en sommige van deze veranderingen en toevoegingen zijn heel goed. Zo heeft iedere wapen nu een ‘Plus’ systeem. Je kunt per wapen drie scopes, drie munitie-types of magazijngroottes, drie barrels en drie handgreep-opties instellen. Deze kun je vervolgens tijdens het spelen in de Battlefield on the fly verwisselen. Zo kun je voor één wapen een set-up maken voor gevechten op korte afstand en langere afstanden. Door bijvoorbeeld een red-dot te verwisselen voor een 4x ACOG en er een bipod in plaats van een grip op te zetten. Misschien ga je wel een vijandelijk punt infiltreren via een omweg en wil je snel de barrel aanpassen door een demper op je wapen te zetten zodat je niet op de mini-map verschijnt tijdens het schieten. Het Plus systeem maakt dit mogelijk en dit is een feature die erg welkom is. Er zijn ook een aantal nieuwe features die meer in de weg zitten of simpelweg ontbreken.

Zo is er geen scoreboard meer? Geen statistiekenpagina om je eigen voortgang en prestaties te volgen? Geen indicator van medics in de buurt als je down bent? De meest simpele features die zo vanzelfsprekend zijn ontbreken en niemand weet waarom. Ook niemand weet waarom de UI nog steeds zo afgrijselijk is. Ik kan er maar niet aan wennen.

Back to Class, please?

Battlefield 2042 ruimt het traditionele Class-systeem op voor een vernieuwd Specialist-systeem. Dit systeem komt erg in de buurt van een Hero-shooter zoals Overwatch, of de Operators uit Rainbow Six Siege. Iedere specialist heeft een uniek uiterlijk, maar ook unieke gadgets. In tegenstelling tot voorgaande Battlefield titels, waarin je binnen je Class tussen twee gadgets kon kiezen, heb je nu de keuze uit een specialist met een unieke gadget en daarnaast een vrije keuze uit een extra gadget uit een poel vrije gadgets. In deze vrije poel vind je onder andere de raketwerper, hittezoeker, verbanddozen, munitiedozen, blowtorch en C5 (C4). De Specialist-specifieke gadgets zijn onder andere een turret, grenadebelt, stim-pistol, proximity sensor, grijphaak en ballistic shield. Er zijn er meer en er worden er meer toegevoegd. Het idee is dat DICE gedurende de runtime van Battlefield 2042 nieuwe Specialists introduceert met unieke gadgets.

Het nadeel aan dit systeem is dat de rollen niet echt duidelijk verdeeld zijn. Alle Specialists zijn opgedeeld in een soort van categorie. Zo is Sundance een Assault Type, maar kan ze dus ook een raketwerper bij haar dragen, of juist een verbanddoos. Je kunt dit tijdens het spelen niet aflezen aan een speler. Als je zonder munitie komt te zitten tijdens het spelen (en dit is mij al vaak overkomen), veel succes. Je kunt van spelers die toevallig een munitiedoos bij zich hebben ook geen munitie uit hun personage nemen zoals de take-from feature uit Battlefield V. Het is jammer dat DICE niet in ziet hoe problematisch dit is, want op dit moment speelt er bijna niemand de medische Specialists omdat deze simpelweg te zwak aanvoelen ten opzichten van gadgets van andere Specialists. Maria Falck’s stim-pistol is veel te sloom en haar defib’s brengen andere spelers met 100% HP terug, maar vergeleken met de vele andere Specialists voelt ze zwaar onder de maat.

En dit is het probleem van het Specialist system. Veel specialist voelen veel beter dan de ander, waardoor sommigen totaal niet gespeeld worden. Hierdoor worden bepaalde rollen niet ingevuld. Er is bijna geen enkele vorm meer van Squad-Play. Best Squad zegt helemaal niets meer in Battlefield 2042, want iedereen speelt voor zichzelf en niemand speelt meer samen. Ik heb bijgehouden hoe vaak ik ben gerevived door een teamlid in 20 uur speeltijd: 8 keer. 8! Hierdoor is ook opeens het contrast tussen beide teams veel groter. Als er één team is waarbij er wél samen wordt gespeeld, voelt de game opeens heel erg ongebalanceerd. Uit ellende ben ik zelf maar een aan aantal rondes als Maria Falck (Dé healer) gaan spelen en ik merkte direct dat ons team het veel beter deed. We konden een push langer doorzetten en uiteindelijk veel makkelijker een punt veroveren. Ik hoop en verwacht eigenlijk ook wel dat dit systeem gedurende het aankomende jaar nog een aantal veranderingen doorgaat. Op deze manier speelt het namelijk niet fijn. Op momenten waarin er wel goed samen wordt gewerkt, voelt het goed en erg ‘Battlefield’. Deze momenten komen te weinig voor.

Kies je favoriete wapen, zolang het maar de PP-29 is

Battlefield 2042 kampt met een ander groot probleem en dat is de gunplay. Het voelt off. Er is geen ander woord voor dan het voelt gewoon niet lekker aan. Er klopt iets niet. Veel te vaak tijdens het schieten op vijanden, met de cross-hair duidelijk op de vijand gemikt, mis ik. Ik ben overigens niet de enige en tijdens de BETA werd dit probleem ook al heel vaak gemeld. Er lijkt een groot probleem te zijn met de hit-registratie in deze game. Het resultaat is dat eigenlijk geen enkel wapen fijn voelt om mee te spelen. Er zijn uit de 22 wapens om te kiezen eigenlijk maar 2 echt gangbaar. Dit zijn de PP-29 en de SVK (en tot je deze vrijspeelt de DM7). De PP-29 is een SMG met standaard 54 kogels in een magazijn. Dit wapen heeft bijna geen terugslag en bijna geen bullet-spread. Iedereen in Battlefield 2042 gebruikt deze gun en dit is niet omdat deze overpowered is, want dit wapen voelt eigenlijk wel goed gebalanceerd aan. Het is juist zo dat ieder ander wapen ontzettend ruk is. Je ziet bij de andere wapens dat er een krankzinnige bullet-spread op zit en ik vraag me echt af waarom hiervoor gekozen is. De SVK is een 2-shot kill DMR en kent dus ook nagenoeg geen bullet-spread. Daarom zijn deze twee wapens zo goed en zie je eigenlijk niet veel andere wapens voorbij komen. DICE asjeblieft. Fix de gunplay.

Iets wat anderzijds wél echt overpowered is, zijn de voertuigen. Alweer. Omdat we spelen met 128 spelers zijn er dit keer dus ook veel en veel meer voertuigen. En vooral de verdomde Hovercraft. Dit ding is retensnel, kan ontzettend veel schade incasseren en heeft 2 extra zitplekken voor schutters met kanonnen die je door een piepklein gleufje kunnen reduceren tot een hoopje mensenvlees. Er zijn er ook nog eens heel erg veel. Een ronde Breakthrough werd volledig gedomineerd door 4 aanvallende Hovercrafts die te snel door de map heen croste om punten te veroveren, iedereen dood te rijden en te snel waren om explosieve te incasseren. Het is op dit moment gewoon veel te frustrerend om hier mee te dealen, omdat explosieven veel te weinig schade aanrichten en de anti-armor grenadebelt van Sundance een willekeurig doelwit zoekt, ook al gooi je de anti-armor granaat overduidelijk in de richting van (of zelfs bijna tegen) de Hovercraft.

Nog erg veel fouten

Ik had het eigenlijk wel aan zien komen. Een klassieke Battlefield release gaat gepaard met nog veel problemen op het gebied van balans, maar ook technische mankementen ontbreken nooit. Toch heb ik het gevoel dat dit de meest gebroken release is die ik tot nu toe heb meegemaakt van Battlefield. Tenminste op console.

Nog regelmatig kom ik veel fouten tegen zoals rubberbanding, bevroren spelers, doodgaan door willekeurige omstandigheden, wapens die niet willen vuren, vast blijven hangen in een down-state waarbij de teller op 0 staat, maar ik niet terug kan keren. Soms begin ik een ronde en kan ik geen loadout of wapen kiezen. Iedere keer spawn ik met een M5 en ik kan niet wisselen. In een ronde Breakthrough hadden de verdedigers maar ook de aanvallers oneindig veel levens. Zelfs het Infinity symbooltje was bij beide kanten aanwezig. Dit was eigenlijk best hilarisch.

Het geluid in deze game is 100% kapot. In iedere Battlefield game tot 2042 was het geluid altijd van de bovenste plank. Explosies, voetstappen, het geratel van tanks en het indeuken van metalen beplating. Alles klonk zo ontzettend gruwelijk en zelfs de muziek was altijd on-point. Het versterkte het effect aan het einde van een ronde en het bracht sfeer aan de start van de ronde. De interactie van soldaten op het slagveld was altijd heel tof. Sanitator! Scheisse, hilf mir! Het versterkt de immersie tot op een ongekend niveau, en DICE dacht bij Battlefield 2042: Let’s do none of that.

Het geluid is slecht. De hele game klinkt gedempt of gedoofd. Het is een slachtveld van 128 man, maar je hoort bijna niets. het is zo ontzettend geruisloos. Je hoort geen zoevende raketten, geen brullende voertuigen en voetstappen klinken zacht en all over the place. Ze zijn niet te plaatsen. Er is iets goed mis met het geluid in deze game. De muziek is veruit het minst interessant uit alle titels en er is nauwelijks interactie tussen de Specialists en als die er is, is die niet van het kaliber die we gewend zijn.

De redder? Enigszins

Thank God voor de Portal Mode. Dit is ongetwijfeld de beste mode die Battlefield 2042 te bieden heeft. In Portal duiken we in klassieke Battlefield maps met de klassieke classes en wapens. In Portal hebben we veel meer wapens om mee te spelen en zijn de maps, ook al oud, veel leuker en ook veel mooier. We kunnen Rush spelen op Arika Harbor! Check dit bericht als je wilt weten hoe Portal precies in elkaar steekt.

Portal laat eigenlijk precies zien wat er allemaal mis is met Battlefield 2042. Als we liever terugkeren naar de maps, classes, wapens en regels van jaren geleden in plaats van de vernieuwde versie spelen in All-Out Warfare, moet DICE zich toch wel eens achter de oren krabben. Om de een of andere reden spelen de wapens in Portal ook veel fijner dan de wapens in All-Out Warfare.

Het is echt een genot om te zien hou oude klassieke levels er uit zien in 2021. Vooral Battle of the Bulge is veruit mijn favoriet dit keer. Eigenlijk lijkt deze map grafisch heel erg op Battlefield V. Het detailniveau is echt hoog in deze map en door de kleinere scope van deze oudere maps, zijn deze ook veel beter en mooier afgewerkt dan de eigenlijk veel te grote maps in de 128 All-out Warfare mode. Helaas is het aanbod in Portal nog aan de magere kant. Ik verwacht dat we hier nog veel meer maps in gaan zien in de toekomst. Gezien de nieuwe richting die DICE op gaat met de franchise, is Portal misschien ook wel de laatste mogelijkheid om klassieke Battlefield potjes te spelen op de meest recente hardware. Ik hoop dus oprecht dat deze mode gedurende de komende jaren nog veel klassieke maps krijgt uit voorgaande titels. Operation Metro, Please?

Helaas heeft ook Portal nog een aantal problemen. Sommige problemen uit de main-game, maar vooral op het gebied van wapen-customization. Het plus-systeem kan worden uitgeschakeld, zodat je alleen op traditionele wijze je wapen kunt uitrusten met attachments, maar in het menu om dat te doen wordt nog steeds het plus-systeem gebruikt als basis. Je moet dus in het plus-configuratie menu je gewenste attachments in de eerste slot van iedere categorie plaatsen om je attachments in Portal te kunnen gebruiken. Dit is super omslachtig en je moet het maar net weten, want ik ben er per toeval achter gekomen dat het zo werkt.

Verdict

DICE heeft nog een hele lange weg te gaan om Battlefield 2042 tot een goed product te maken en DICE heeft nog een langere weg te gaan om van deze game een goede Battlefield te maken. Er zijn nog heel veel fouten, problemen en dingen die niet goed werken of ontbreken. Wat Battlefield 2042 op dit moment kan bieden is mager en ik heb het niet eens gehad over de Hazard Zone mode. Dit is simpelweg een niet leuke twist op een CSGO-Battle Royale-Dark Zone Extraction a la The Division combinatie. Het Specialist-systeem moet nodig herzien worden dit ook meer een beetje te laten lijken op Battlefield. Op dit moment lijdt iedere ronde onder het gemis van het Class-systeem en de overduidelijke voordelen die het oude systeem biedt. Als er iets is waar DICE zich het komende half jaar op moet focussen is het wel de teamplay (Hoe Specialists en Squads met elkaar omgaan en elkaar helpen) en de gunplay. Ik kan me anders niet voorstellen dat de Battlefield fans lang blijven hangen.

Gelukkig is er de Portal Mode die veel beter is dan de mode waar deze nieuwe game om draait. Ik hoop dan ook dat deze Portal Mode nog rijkelijk wordt aangevuld met nog veel meer klassieke Battlefield maps en titels, want spelen in deze Portal Mode blijft tot nu toe gewoon de meeste fun. Conquest op Caspian Border zoals ik het me herinner, of Conquest in Battle of Bulge maar dan veel beter dan het was, is een hele verademing ten opzichten van de ervaring tot nu toe in de All-Out Warfare mode. Gelukkig is de wingsuit van Sundance wel echt heel cool. Heel vet om hier mee door de lucht te vliegen.