Battlefield 2042 Open Beta gaat 6 oktober van start!

EA en DICE hebben de datum voor de Open Beta van Battlefield 2042 vrijgegeven. Niet meer in september, maar begin oktober mogen we aan de slag met de game. Vanaf 6 oktober gaat de Beta van start op PC en consoles.

Indien je de game al vooraf hebt besteld, of lid bent van EA Play (of Game Pass), mag je al vanaf 6 oktober aan de slag met de game. Alle andere spelers, zonder pre-order of EA Play abonnement mogen vanaf 8 oktober aan de slag met de Beta. Het is een redelijk korte Beta, op 9 oktober is deze alweer voorbij.

In de Open Beta van Battlefield 2042 spelen we de mode Conquest op de map Orbital. Dit is de map met de grote raket die we kennen uit eerder getoonde trailers. We mogen met 4 specialisten aan de slag volgend weekend. Dit zijn: Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr “Boris” Guskovsky, en Wikus “Casper” Van Daele.

Zoals je misschien al weet speel je in Battlefield 2042 met maar liefst 128 spelers op één map. Dat is tenminste zo als je op PC of op Playstation 5, Xbox Series X/S speelt. De maps zijn groter en daarom kunnen er meer spelers mee doen. Spelers op Playstation 4 en Xbox One spelen op kleinere varianten van deze maps met nog steeds 64 spelers. Iedereen kan de Beta vanaf 5 oktober al installeren.

Precies weten wanneer je van start kunt gaan met de Beta? Hier nog even alles op een rijtje!

Pre load vanaf 5 oktober voor alle spelers

Open Beta voor pre-orders en EA Play leden vanaf 6 oktober 9:00 Nederlandse tijd

Toegang voor alle spelers vanaf 8 oktober 9:00 Nederlandse tijd

10 oktober 9:00 Nederlandse tijd zijn de servers weer gesloten.

Heb jij er al zin in? Wij in ieder geval wel!