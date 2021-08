Preview: Back 4 Blood after been Left 4 Dead

Onlangs heeft de hele wereld kunnen genieten van de Left 4 Dead 3 Back 4 Blood Open Beta. Back 4 Blood is de spirituele opvolger van de populaire Valve Zombies shooter, Left 4 Dead 2. Wij hebben er ook even een draai aan gegeven.

Met vier man sterk zijn we de Beta van Back 4 Blood ingegaan. Twee spelers die nooit de Left 4 Dead games gespeeld hebben, en twee, waaronder ik, die Left 4 Dead in het verleden ook al grijs hebben gedraaid.

Back 4 Blood wordt ontwikkeld door Turtle Rock Studios en deze naam zegt je misschien niet zo heel erg veel. De voorgaande naam van Turtle Rock misschien wel. Tot 2010 heette het bedrijf nog Valve South en na 2010 is het afhankelijk gegaan en werd het Turtle Rock Studios. Veel van de originele ontwikkelaars zijn nog werkzaam, waardoor Back 4 Blood eigenlijk gewoon de derde Left 4 Dead game is, maar zoals we weten is Valve de eigenaar van de Left 4 Dead franchise en is de naam Back 4 Blood overgebleven. Na wat kleine misstapjes (Evolve) en wat kleinere projecten met weinig budget is het tijd om terug naar de roots te keren met Back 4 Blood.

Met Warner Bros. Games aan boord is het tijd om te doen wat ze het beste doen: Een co-op zombie shooter, zoals Left 4 Dead met een redelijk budget om het ook goed te doen.

Oude formule

Door de immense populariteit van Left 4 Dead heeft de genre een eigen leven gekregen in de afgelopen 15 jaar. Er verschenen talloze games die Left 4 Dead enigszins probeerde na te bootsen, zoals World War Z en menig ander shooter. Toch wisten de meeste niet om de massa te enthousiasmeren. Mede door het feit dat Left 4 Dead in bijna iedere aanbieding ooit verscheen en de game vaak gratis voor niks is weggeven zorgde voor enorm veel spelers op PC. Veel games die Left 4 Dead probeerde na te bootsen verschenen als premium titels met een prijskaartje van €30 tot €60 met soms wat weinig content die niet even leuk was om opnieuw te spelen.

Met Back 4 Blood wilt Turtle Rock die oude magie een nieuw leven inblazen. Hierdoor lijkt deze game enorm op zijn voorgangers, maar kent het de nodige aanpassingen om de genre met de tijd mee te laten gaan. Het resultaat tot nu toe is er fraai, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Daarnaast verschijnt Back 4 Blood ook met een prijskaartje van €60.

De Back 4 Blood Beta

In de Back 4 Blood Open Beta kon je het aller eerste hoofdstuk doorspelen en een beetje proeven van de chaotische Versus multiplayer mode. Zoals je gewend bent van Left 4 Dead neemt een team hier de rol aan van de overlevenden, het andere team de rol van zombies. Beide modes worstelen nog enorm met de balancing van de tegenovergestelde krachten.

Zo zijn sommige missies in de campaign eenvoudiger als je een bepaalde teamcompositie hebt. Het ene level is makkelijker om te doen met zijn vieren, terwijl de andere juist veel makkelijker is in je eentje. Sommige levels zijn bijna onmogelijk in bepaalde composities en ik denk dat de AI hier een grote rol in speelt.

Als je niet met zijn vieren speelt wordt je team opgevuld met AI. Deze AI spelers zijn hit-or-miss in bijna alle gevallen. Soms lijkt het alsof ze gebruik maken van de ziekste aimbots, het andere moment voeren ze geen moer uit en staan ze een beetje dom voor zich uit te staren. Vooral in het laatste level van de Beta is de AI volledig nutteloos.

De game zelf speelt verder enorm fijn. De gunplay voelt lekker en de wapen-pickups werken goed genoeg om gedurende een level te zorgen voor afwisseling. Verder is het eigenlijk wel een beetje wat je verwacht van een evolutie in de Left 4 Dead franchise. Wat meer van hetzelfde en het ziet er allemaal wat gelikter uit dan velen jaren geleden.

Hetzelfde geldt voor de Versus mode. Zo ver mijn herinnering het toelaat is deze mode vrijwel identiek aan die uit Left 4 Dead. Het kent misschien wat meer opties in wapens en tools, maar verder is het nog steeds mensen tegen zombies waarbij je aan de kant van de zombies iedere keer kunt ruilen van type zombie.

Timmer vóór release

Toch is Rock Turtle er nog niet. Vooral in het balans tussen zombies en overlevenden is nog een flinke slag te slaan. Dit geldt zowel voor de campaign als voor de Versus mode. Daarnaast zitten er nog best veel bugs en glitches in het spel. Niet geheel spelbrekend, maar ze kunnen wel heel erg storend zijn. Zo zijn er clipping issues, netwerkissues, audiofouten en sporadische game-crashes.