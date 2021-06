Ratchet & Clank zijn terug met een nieuw avontuur, op een nieuwe console en vooral in nieuwe dimensies! Rift Apart is een direct vervolg op Ratchet & Clank: Into the Nexus uit 2013. Maar, is de game ook een waardig vervolg? Lees het in onze review!

Ratchet & Clank: Rift Apart verschijnt op 11 juni, exclusief voor de Playstation 5. Dit betekend dat de game volledig gebruik moet gaan maken van de kwaliteiten die de PS5 te bieden heeft. Denk hierbij aan de Dualsense rumble, de vernieuwde processor en grafische architectuur en de supersnelle SSD. In de teasers en trailers voor de game zag je al vloeiende overgangen van dimensie naar dimensie. Kan de uiteindelijke game vanuit Insomniac de trailers waar gaan maken?

Humor boven alles

Ratchet & Clank is een serie die kinderlijk oogt, maar toch de nodige tikken aan volwassen humor heeft. Het is net die serie die je als kind keek, waar je nu als volwassene pas de grappen van begrijpt. Vervolgens vraag je jezelf af, wat je ouders bezielden dat ze je dit lieten kijken. Dat is in Rift Apart niet anders, gelukkig maar! Ik lag iedere minuut wel op de bank te lachen als een maniak om de memorabele personages, de goed doordachte humor en de nodige flauwe woordgrappen. Humor is dus een groot deel binnen de game, maar buiten dat weet Insomniac precies wanneer ze je emoties willen vernachelen. Het verhaal is grappig, mooi en zit bomvol actie. Ik kan persoonlijk niet echt omschrijven hoe emotioneel ik werd bij sommige scenes. Het is zo’n game die je qua verhaal zo meesleept, dat je binnen 5 seconden van lachen naar huilen kan gaan. Maar, het is een goed geschreven verhaal met de nodige back-and-forths tussen Ratchet en Rivet.

Rivet? Ja, je hebt deze nieuwe Lombax waarschijnlijk al in de trailers voorbij zien komen. Zij is de counter-part van Ratchet in een totaal andere dimensie. Het verhaal zit namelijk zo; Clank wilt Ratchet met een interdimensionaal wapen verrassen en dit loopt fout af. De dimensies liggen in duigen en alles is op z’n kop. Het is aan Ratchet, Rivet, Clank en een boel andere personages om dit recht te zetten. Wat ik heel tof vind, is dat Clank een veel grotere rol krijgt in dit deel, met meer achtergrond en toekomstperspectief dan in de andere delen. Je speelt dus om en om tussen verschillende personages en dit maakt een anders eenzijdig perspectief ineens een stuk breder. Ook krijg je in de story veel informatie over de Lombax als ras, iets waar Ratchet al een tijd naar op zoek is. Hoe je dit krijgt? Kom er zelf maar achter!

Buiten dit brengen parallelle dimensies en universums ook de nodige personages mee. Zo zie je een aantal verschillende varianten van personages die je al kent uit andere delen, maar dan met een twist. Dit maakt de humor ook net weer dat stukje beter op z’n tijd. Al met al vertelt de game een fantastisch verhaal waar ik erg weinig op kan merken. De combinatie tussen graphics, gameplay en story geven mij echt het gevoel dat ik een Pixar film zit te spelen.

One Lombax army

Qua gameplay is er ook vrij weinig te klagen in Rift Apart. De game zit boordevol toffe features, wapens en de combat speelt uitermate vloeiend. Iedere planeet die jij bezoekt brengt wel nieuwe features, zoals hoover boots waarmee je de wereld snel over kan vliegen en ga zo maar even door. Dit hield iedere wereld niet alleen qua looks, maar ook qua gameplay erg fris. De werelden voelden dan ook beter uitgewerkt dan in het 2016 deel. Je hebt buiten dat een volledig arsenaal met genoeg nieuwe wapens en gadgets om uit te proberen. Zo is er een gun die jou objecten uit een andere dimensie laat oproepen om je vijanden te crushen. Ook heb je verschillende gadgets waarmee je kleine hulpjes op kan roepen om ‘iets’ te doen in combat. Hoe dan ook, het wisselen tussen wapens en gadgets voelt door de hoeveelheid en uniekheid altijd als een toffe ervaring.

Er waren wat wapens waar ik zelf minder goed mee overweg kon, zoals de Ricochet Gun, maar voor de rest voelde de wapens in-combat stuk voor stuk als een verademing. Je voelt je daadwerkelijk een one Lombax army met je hele arsenaal. Ook het verkrijgen en upgraden van deze wapens is gewoon erg tof gedaan. Zo voelde mijn standaard Blast Gun halverwege de game aan als een Rambo-esque machinegeweer. De uitleg die je krijgt over de wapens is ook echt grappig gedaan, waar een kleine cinematic met een best irritante stem je gaat laten zien wat ieder wapen doet. De combat zelf en het afwisselen tussen slaan met je hamer of wrench en schieten met je wapens of gadgets voelt gewoon erg vloeiend.

Ook de interactie met je Dualsense is goed uitgewerkt. Zo kan je met je half ingedrukte bumper bijvoorbeeld meer accuraat schieten, of maar één kogel tegelijk schieten, in plaats van meer. Dit en de combinatie met de Haptic Feedback die goed toegepast wordt voelt als een echte next-gen controller ervaring. Je voelt ook ieder schot in je bumper terugslaan, wat gewoon echt zorgt voor meer immersie. De game is ook echt wel uitdagend genoeg, zelfs op normale moeilijkheidsgraden.

Werelden en dimensies

Ratchet en Rivet spelen beiden echt erg tof in dit deel. Vooral de manier waarop ze door alle werelden reizen is echt uitermate goed uitgewerkt. Zo heb je een gadget waarmee je kan dodgen, dit maakt de combat ook weer een stuk vloeiender en zo voelen Ratchet en Rivet dan ook een stuk mobieler. In de werelden kan je makkelijk reizen door een boel nieuwe manieren van exploreren. Zo kan je rennen over muren, springen over gebouwen, teleporteren met je Rift gadget en ga zo maar door. Ook vind je in iedere wereld wel een unieke manier van exploreren. Zo kan je in een moeras bijvoorbeeld op insecten rijden om zo snel van punt A naar B, C tot en met Z te komen. Ditzelfde geld voor bijvoorbeeld de hoover boots waar ik het eerder over had.

Alle werelden zien er fantastisch uit. Iedere planeet waar je komt voelt uniek en heeft een goed doordachte en uitgewerkte stijl. Buiten dat is er ook nog genoeg kwantiteit om doorheen te exploreren. Werelden hebben ook een boel geheime plekken waar je alleen komt als je goed op let en gebruik maakt van je omgeving en gadgets. Maar, vooral de esthetiek beviel mij; van een Cyberpunk-achtige stad naar een moeras waar de ray-tracing je om de oren vliegt. Alle planten zien er gewoonweg fantastisch uit, met genoeg diversiteit in assets. Vijanden zijn soms langere tijd hetzelfde, maar vaker dan niet erg uniek. Ook de boss-fights en mini-bosses zijn tof uitgewerkt en laten je vaak echt gebruik maken van verschillende soorten wapens om je doel te bereiken!

De puzzels die je in tussen-dimensies met Clank uit moet voeren zijn vaak best breinkrakers. Je maakt hier gebruik van verschillende soorten spheres, die je soms eerst goed moet zoeken en daarna goed moet toepassen. Ook zijn er puzzels waar je speelt als een soort hacker-spin, hier moet je letterlijke virussen verwijderen en dit kan soms erg hectisch worden. De werelden voelen al met al erg open en de manieren van exploreren en puzzels oplossen zorgt voor een bijna echte RPG ervaring.

Clank, je gloeit helemaal!

Als één van de eerste games die volledig gebruik maakt van de mogelijkheden die ontwikkelaars in het beginstadium van de Playstation 5 zien, zijn alle ogen dan ook echt op Rift Apart gezet. Ik kan jullie gerust stellen, de game ziet er fenomenaal uit. Alle assets zijn scherp en gedetailleerd en de ray-tracing liet mij soms mijn kaak van de grond rapen. De game ziet er iedere seconde gewoonweg gelikt uit en ik merkte ook in de performance nergens issues, in zowel performance als fidelity mode. Ik heb het eerste deel dan ook gespeeld in de fidelity mode, waar je speelt met 30FPS en alle grafische opties opengedraaid. Na de Day One patch heb ik uiteraard de performance mode en performance RT mode geprobeerd, die ook erg bevielen. Iedereen kan de game spelen met zijn of haar keuzes in grafische en performance mogelijkheden. Het kleurenpalet is ook weer erg uitgebreid en Rift Apart is een erg kleurrijke game. Alleen al Clank die op je rug zit, heeft zoveel reflectie dat je jezelf er blind op kan staren. Het voelde nogmaals aan alsof je een echte Pixar film zat te spelen!

ES ES DEE

De manier waarop deze game gebruik maakt van de supersnelle PS5 SSD is ook weer iets om over naar huis te schrijven. De game laadt complete levels in zonder dat je er überhaupt iets van merkt en ook het opstarten van de game gaat binnen seconden. Laadschermen zijn hier echt deel van het verleden. In sommige scenes merkte je ook gewoon dat Insomniac het erom deed, vloeiend wisselen tussen 4-5 planeten of dimensies zonder enige hapering of een laadscherm. Ook heb ik zelf niks gemerkt van pop-ins of assets die moesten laden. Als iemand die van een vrij snelle gaming PC af komt, was ik erg verrast met de snelheid van de SSD in Rift Apart!

Audio en Dialoog

Het ingesproken dialoog voor ieder personage, ook de personages die je maar een paar seconden ziet, is goed ingesproken. Er viel weinig aan te merken op dialogen op welke manier dan ook. De humor en emotie was overal goed te horen. De audio in-game zelf kon soms tijdens hectische combat momenten best chaotisch zijn, maar de geluiden die je hoort zijn wel overal goed te plaatsen.

Photo Mode

De foto modi in Rift Apart zijn erg leuk om mee te spelen. Je kan lichtinvallen kiezen met ray-tracing en zo daadwerkelijk ambiance in de mix gooien. Een saaie foto compleet omzetten in een sfeervolle bedoeling is helemaal geen probleem. In de Day One patch worden zelfs nog meer mogelijkheden toegevoegd. Ik denk dat we veel fan-made creaties langs gaan zien komen in de Communities op de PS5. Zelfs als je normaal niks met een foto mode doet, kan ik je toch aanraden om een gokje te wagen. Hier beneden zie je hoe ik een vrij saaie foto om heb gezet in een toffe sfeervolle foto, puur door lichtinvallen toe te passen.

Verdict

Op echt een paar inimini aspecten na is Ratchet & Clank: Rift Apart een naadloze ervaring met een grappige maar toch erg toffe verhaallijn, gigantische werelden, kaakdroppende graphics en de vloeiende combat die we van Insomniac gewend zijn. Ik heb bijna niks aan te merken op de game en het is naar mijn mening een perfecte deelnemer voor de Game of the Year awards eind dit jaar. Ik hoop dat iedere Playstation 5 exclusive dit soort kwaliteit gaat laten zien en ik ben door deze titel alleen nog maar meer benieuwd naar wat de toekomst ons te bieden heeft! Toch is dit voor mij de eerste echte next-gen ervaring die op zo goed als ieder aspect ook daadwerkelijk next-gen waardig lijkt te zijn.