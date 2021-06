Zien we deze week dan eindelijk meer van Elden Ring?

Het is de week vóór E3, oftewel, PrE3-Week en dat betekent nogal wat. Nog vóór E3 officieel haar digitale deuren opent, zien we namelijk een Summer Game Fest opening show van niemand minder dan Geoff Keighley.

Als er iemand een indrukwekkende show kan organiseren, dan is het Geoff wel met de jaar-op-jaar groeiende Game Awards. Met de afwezigheid van E3 vorig jaar nam Geoff het in eigen handen om een overkoepelend programma te organiseren rondom de jaarlijkse aankondigingen in de zomer. Genaamd Summer Game Fest, gaat Geoff er dit jaar vrolijk mee verder, ondanks E3 toch door gaat dit jaar, al zijnde het wel in digitale vorm.

Het duurde even voordat E3 met concrete plannen kwam. Ook het aanmelden als pers kwam ietwat laat en de goedkeuring vond niet eerder plaats dan afgelopen weekend. Het programma verscheen iets daarvoor, maar tot dit moment hadden veel ontwikkelaars en uitgevers de plannen al bekend gemaakt. Zo houden Microsoft en Bethesda hun show aanstaande zondag. Ook mist de E3 waarschijnlijk een aantal interessante kandidaten, omdat zij zich al hebben aangemeld voor de grote Summer Game Fest Show van Geoff Keighley. Hoe zit dat precies met Elden Ring?

Het is maar liefst 2 jaar geleden sinds de aankondiging van Elden Ring tijdens E3 2019. Sindsdien is het stil geweest, tot de recent gelekte gameplay beelden. Kortgeleden melde enkele bronnen dat Elden Ring niet verscheen tijdens het programma van E3, maar dit betekent niet dat we de game niet te zien krijgen. Geoff’s Summer Game Fest is namelijk geen onderdeel van de E3 en begint een paar dagen eerder. Gaan we tijdens zijn show eindelijk meer zien van From Software’s nieuwe IP?

Het zou niet gek zijn. Afgelopen december werd de game nog bekroond als ‘most anticipated’ game tijdens de Game Awards. Elden Ring is dus de game waar spelers op dit moment het meest naar uit kijken. Kijk aanstaande donderdag om 19:00 mee naar Summer Game Fest en vind het uit!