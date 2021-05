Review: Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect: Legendary Edition is een heruitgave van de originele trilogie, volledig opgepoetst voor de Playstation 4 en Xbox One generatie. Alhoewel de titel geen native next-gen versie heeft, pluk je wel enkele voordelen, zoals meer FPS op Playstation 5 en Xbox Series X. Hoe speelt de trilogie, nu we een jaartje of 10 verder zijn?

De originele Mass Effect trilogie gaat de boeken in als een van de beste, als niet de beste Actie RPG’s van deze tijd. Eigenlijk spelen de originele versies van deel 2 en deel 3 vandaag de dag nog steeds prima. De originele Mass Effect daarentegen niet zo. Destijds al geplaagd met honderden glitches en bugs zorgden het voor een moeizame gameplayervaring. Ondanks de vele fouten wist BioWare toentertijd toch een ongekende ervaring neer te zetten. Het bewijs dat gameplay veruit niet het belangrijkste hoeft te zijn in een videogame.

Kijkend naar de Legendary Edition die drie remasters in één pakket brengt, heeft de originele game de meeste aandacht ontvangen. En dat is logisch. De gameplay is in deel 2 en deel 3 zo erg verbeterd dat deze nu nog prima te spelen zijn. Ze zien er in de remaster toch allemaal wat gelikter uit. 4K en 60 FPS is een genot voor Mass Effect. De kraakheldere sterren aan de hemel en een iets andere weg bewandelen in je Renegade of Paragon avontuur is genoeg reden om die 5e playthrough nog maar eens aan te slingeren.

Mass Effect blijft heel

Van ronduit onspeelbaar naar clunky. Dat is wat je op gebied van gameplay kan zeggen over de eerste Mass Effect in de Legendary Edition. En dat is, begrijp me niet verkeerd, een heel groot compliment. Fans van de franchise kunnen dit wel beamen. Het spelen van de originele game was een hel. Niet omdat het een slechte game is, maar omdat het een technische mijnenveld is. Iedere 5 minuten de ‘Save‘ knop exploiteren was geen overbodige luxe want het spel kon zichzelf op ieder moment ophangen. Een crash, je personage die vast zit, of simpelweg evenementen die moeten gebeuren, maar niet gebeuren, waardoor je een vorige savefile moet herladen en hopen dat het niet nog een keer gebeurd.

In de remaster valt het allemaal wel mee. BioWare heeft honderden fouten opgelost in de Legendary Edition van Mass Effect en dat merk je al snel. Het speelt vloeiender, geen keiharde crashes meer en de foutjes blijven, althans voor mij, te tellen op tien vingers. In de 23 uur die het duurde om de gehele eerste game uit te spelen, bijna alle planeten te verkennen en 90% van de sidequests te voltooien heb ik 2 keer mijn vorige savefile moeten herladen, zaten NPC’s zo’n 5 keer vast tussen de muur en iets anders en waren er een paar visuele foutjes. Klinkt veel, maar als je de originele hebt gespeeld, doe je een moord voor deze ‘lage’ aantallen.

Een echte remaster

Niet alleen steekt Mass Effect technisch veel beter in elkaar in de remaster, het ziet er ook nog eens stukken beter uit. Je ziet nog steeds dat het een hele oude game is. Animaties zijn clunky en de AI is best wel dom. Maar als je je bedenkt wat ze met een oude game van 14 jaar geleden hebben kunnen doen? Dan kan je dat alleen maar applaudisseren. Het is erg indrukwekkend. Honderden textures zijn opnieuw gemaakt en de personages zijn haarscherp van hoog detail. Het is een hele mooie remaster en wat mij betreft de nieuwe standaard voor remasters. Het is alles behalve een simpele HD of 4K upscale. Dit is écht een remaster.

Stel we zouden de Legendary Edition versie van Mass Effect als benchmark nemen voor een remaster, dan kan je zo’n 95% van alle voorgaande remasters van games bestempelen als ‘HD version’ of ‘4K upscale version’. Ik probeer alleen maar te benadrukken dat er echt veel aan is gedaan, binnen de limieten van de oude game, zonder alles volledig opnieuw te moeten doen. Zo is de engine bijvoorbeeld niet veranderd, dan zou de game letterlijk herschreven moeten worden.

En die andere 2?

Tot nu toe heb ik het eigenlijk alleen over de eerste Mass Effect gehad, maar in de Legendary Edition heb je natuurlijk ook Mass Effect 2 en Mass Effect 3 tot je beschikking. Zoals je gewend bent, mag je je personage en je voortgang mee nemen naar het volgende deel om een aantal bonussen vrij te spelen. Je pakt het verhaal ook verder op, met alle gevolgen van je eerder gemaakte keuzes. Hierin is niets veranderd, ook moet je nog steeds, zoals voorheen je personage eerst importeren. Je hoeft dus niet per se verder met je vorige personage.

Er is eigenlijk niet heel veel wat ik kan vertellen over het vervolg van de eerste game. Mass Effect 2 en Mass Effect 3 spelen heerlijk in de remaster en ze zien er super gelikt uit. Destijds was het al een hele verbetering en dat is nog steeds zo. Deel 2 en 3 zijn een stuk beter verjaard dan de originele game en dat zie je snel genoeg. Er was daarom ook niet veel werk nodig om de vervolgdelen te laten schitteren op de huidige generatie consoles. Hiervan kan je zeggen dat het een mooie oppoetsbeurt heeft gekregen.

Verdict

Mass Effect: Legendary Edition is een fantastische deal. Je krijgt drie remasters voor de prijs van één nieuwe game. Voor iedereen die de games nog niet eerder heeft ervaren een absolute nobrainer. Maar ook als Mass Effect veteraan kan je hier van genieten, vooral van het eerste deel, aangezien deze nu veel beter speelbaar is. Vooral in gameplay en design laat de eerste game nog vaak zijn leeftijd doorschemeren. De Mako stukjes zijn nog steeds ruk en de auto-save checkpoints zijn af en toe om te janken, maar dan ben ik echt aan het muggenziften. Je speelt immers nog steeds een remaster en geen remake.

Daarbij is misschien wel het grootste compliment voor de originele trilogie, en met name het eerste deel, dat het helemaal geen remake nodig heeft. Een exceptioneel geschreven verhaal, gedreven door de speler, met nagelbijtende spanning en écht impactvolle keuzes maken deze games vandaag de dag nog steeds een van de beste op de markt. Zo’n tien jaar na release, maar dan veel mooier.