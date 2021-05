Lies of P wordt de nieuwe Souls-like van Round 8

Round8 (Bless Unleashed) brengt een eerste trailer uit voor hun nieuwste game. Lies of P moet een splinternieuwe IP worden in het Souls-like genre. De game komt nog lang niet uit, maar dat mag de pret voor een aankondigingstrailer niet bederven!

Lies of P lijkt qua stijl een beetje op een Italiaanse Bloodborne. Deze nieuwe Souls-like Action RPG is gebaseerd op een Italiaans boek van Carlo Collodi. De eerste trailer ziet er lekker luguber, smerig en steampunky uit. Het verteld een donkere twist op het Pinocchio verhaal. Jij moet als Pinocchio navigeren door een donkere fantasiewereld, hier kom je onder andere in de ‘mooie’ stad genaamd Krat. Deze stad is volledige hel geworden en het is aan jou om dit mysterie op te lossen en de plaag te stoppen.

Lies of P wordt ontwikkeld door de studio achter onder andere Bless Unleashed en wordt uitgegeven door NeoWiz, bekend van A.V.A. De game zal verschijnen op Steam, Google Stadia, Playstation 5 en Xbox Series S/X. Het grootste nadeel? Het releasejaar staat op dit moment op 2023. Wat betekend dit? Dat betekend dat we nog lang moeten wachten op Souls-like games als deze. Een andere Souls titel waar we nog steeds wachten op een volledige onthulling, is Elden Ring. Deze werd uitgesteld doordat er een lek voor de trailer plaatsvond.

En nu dan?

Jij wilt de Souls ervaring hebben maar hebt Dark Souls en Bloodborne al honderd keer geschuurd? Mortal Shell is een indie Souls-like die het bij veel mensen best goed doet. Ook is er natuurlijk vrij recent nog een Demon’s Souls Remake verschenen! Meer lezen over onze Souls ervaringen? Je kan hier deel 1 en deel 2 lezen. Bekijk de trailer voor Mortal Shell hier beneden, gezien de game nog vrij onder de radar doorgaat!