Biomutant krijgt lange trailer vlak voor release

Biomutant laat al wat jaartjes op zich wachten maar komt op 25 mei 2021 toch echt eindelijk uit! De game krijgt steeds meer tractie en aandacht op social media en je merkt dat de titel steeds meer fans krijgt. De nieuwste trailer is hier geen uitzondering in, als we de comments mogen geloven!

Waar de nieuwste Biomutant trailer vooral veel loof over krijgt, is hoe kalm, authentiek en open de ontwikkelaar is, die je door de trailer heen neemt. Je merkt dat ze niet bang zijn om toe te geven waar inspiratie vandaan is gekomen. De ontwikkelaar heeft het over andere games als Devil May Cry en Breath of the Wild, maar ook over films als Star Wars en X-Men. Dit laat een bepaalde eerlijkheid zien, want waarom zou je geen inspiratie trekken uit goede games of films, als dat jouw game beter gaat maken?

Maar goed, over de game heeft de ontwikkelaar in ieder geval veel te vertellen. Hij heeft het over zowel de combat als de wereld, maar ook over de rassen, vechtstijlen en meer! Bekijk de trailer hier beneden:

Biomutant wordt in ieder geval een open wereld game met een Breath of the Wild structuur. De combat is een mengeling van Devil May Cry met elementen uit Star Wars en de mutaties sluiten weer aan met een X-Men. Pewdiepie had al een primeur, hij mocht de game namelijk gesponsord streamen. Wil je dus gameplay zien? Kijk dan eventjes hier! Hij heeft de eerste 3,5 uurtjes van de game mogen streamen en mensen waren erg enthousiast over wat ze zagen! Je hoorde voornamelijk positieve geluiden over het kleurenpalet, de graphics en de wereld.

Biomutant verschijnt op 25 mei 2021 voor current-gen en PC. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!