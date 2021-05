Microsoft pakt Game Pass loophole aan

EA Play werd dit jaar geïntroduceerd voor Game Pass Ultimate abonnees. Gamers kwamen er toen achter dat er een loophole bestond, waar je een jaar lang EA Play kon krijgen voor 30 Euro en daarmee 4 maanden Game Pass Ultimate. Met deze loophole konden spelers de helft besparen op Game Pass Ultimate. Microsoft pakt dit probleem nu eindelijk aan.

Xbox Game Pass Ultimate members can redeem EA Play codes for the Xbox console, but they will automatically convert and extend their Game Pass Ultimate subscription. One month of EA Play will extend an Game Pass Ultimate subscription by 10 days, and a one-year EA Play code will extend an Game Pass Ultimate subscription by 2 months.