Nintendo Benelux organiseert Mario Kart 8 Deluxe toernooi

Nintendo Benelux gaat deze maand nog aan de slag met hun eigen Mario Kart 8 Deluxe toernooi en jij kan meedoen! Ieder seizoen wordt er een toernooi georganiseerd en uiteindelijk strijden de 12 beste spelers tegen elkaar!

De Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux bestaat uit 4 individuele online cups die verspreid over het jaar plaatsvinden. Dit wordt er eentje per seizoen, te beginnen met de Spring Cup. Overkoepelend binnen dit toernooi geldt een puntensysteem die uiteindelijk zorgt dat de 12 beste spelers in dit toernooi het tegen elkaar gaan opnemen. Je speelt dus mee in afzonderlijke cups, maar maakt ook kans om in de finale terecht te komen samen met 11 andere Benelux spelers.

De eerste wedstrijd

De eerste cup start op zaterdag 29 mei tussen 19:00 en 20:00. Tijdens deze wedstrijd maak je kans op een LEGO Nintendo Entertainment System. Je kan ook meedoen met deze wedstrijd op een iets andere manier. Namelijk door jouw beste racemomenten vast te leggen en te delen op Twitter met de #SpringCup hashtag. Hiermee maak je kans op een Mario Kart 8 Deluxe-opberghoes voor je Nintendo Switch of een leuke goodiebag!

De toernooicode om op 29 mei mee te doen met de wedstrijd is: 1175-7686-1227. Voor de exacte informatie over hoe je precies mee kunt doen, kan je terecht op de officiële pagina van de Seasonal Circuit Benelux.

De volgende twee cups staan gepland voor juli, oktober en de laatste volgend jaar, in januari. Weet jij heel veel punten te scoren en in de finale te winnen van de andere 11 racers? Dan sleep jij de Mario Kart 8 Deluxe trofee binnen!

Let op dat je voor het meespelen met dit toernooi een betaald Nintendo Online abonnement nodig hebt.