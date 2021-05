Review: Resident Evil Village – Duke of Biohazard

Resident Evil Village, of Resident Evil 8 is nu verkrijgbaar en het afgelopen weekend hebben wij de game al even helemaal grijs gedraaid. Hoe zit het precies met het vervolg in Ethan Winters‘ verhaal? Zoek uit waar YMCA precies vandaan komt met je nieuwe favoriete Village People.

Resident Evil Village is een direct vervolg op Resident Evil 7: Biohazard. Alhoewel je de game ook prima kunt spelen als je het vorige deel hebt gemist. Vóór je begint met je avontuur heb je de optie om een kleine samenvatting te zien van deel 7. We kruipen namelijk opnieuw in de huid van Ethan Winters die eerder een akkefietje had met de Baker familie in Louisiana.

We flitsen een aantal jaar vooruit en zien Ethan Winters thuis, met Mia en hun dochter Rose. Het duurt niet snel voordat deze gezellige thuissfeer wordt onderbroken en we opeens wakker worden naast een gecrasht transportwagen. We banen onze weg door een donker woud naar het dorp, waar de rest van de game zich zal afspelen.

Resident Evil Village pakt het verhaal verder op van Ethan Winters uit deel 7. Alle gebeurtenissen in Village zijn losstaand, dus is de game heel goed speelbaar zonder voorafgaande kennis. Wil je echter alle verwijzingen en kleine details begrijpen? Dan is het handig als je eerdere Resident Evil games hebt gespeeld, zodat je weet wie Chris Redfield is, wat Umbrella is, wie de BSAA zijn en hoe alles op de een of andere manier met elkaar verbonden is. Maar ook als je dit allemaal niet weet is het geen probleem. Je moet ergens beginnen. En als Resident Evil Village dat begin is, dan heb je een heel sterk begin gemaakt.

Go Tell Aunt Rhody

In Resident Evil Village spelen we opnieuw als Ethan Winters uit het voorgaande deel. Je bent op zoek naar Rose, je dochter. Ze is vermist en moet ergens in het dorp zijn, maar waar? Van het kastje naar de muur verplaats je je door het dorp en al haar grote setpieces om op zoek te gaan naar je dochter. Alles op gebruikelijke Resident Evil wijze. Dit betekent dat je voortdurend opzoek bent naar voorwerpen die dienen als sleutels of codes om verder te komen in een bepaald gebied. Je lost puzzels op, verslaat een groot scala aan wezens en sprokkelt geld en voorwerpen bij elkaar om je overleving te garanderen.

Dit jaar viert Capcom haar 25e Resident Evil verjaardag en Resident Evil Village voelt ook een beetje als zo’n verjaardag. Je krijgt geen taart en wordt niet per se met open armen ontvangen. Daar doel ik ook niet op. De game voelt aan als een verzameling van alle beste Resident Evil momenten uit de afgelopen jaren. Zo speel je met het perspectief uit deel 7. First Person. Geeft het dorp en bepaalde andere elementen, zoals Duke de merchant, een Resident Evil 4 vibe. Krijgen we korte pure enge segmenten zoals uit deel 7. Lijkt het puzzelen, verstoppen en het heen en weer zoeken het meest op deel 2 en krijgen we zelfs een paar intense combat secties zoals in deel 6. Maar niet getreurd, ze zijn in dit deel niet slecht.

Kortom speel je een heel erg gevarieerde, maar heerlijke Resident Evil game waarbij alles wel een paar keer aan te pas komt. En dat gebeurt ook op een zodanige manier dat het natuurlijk en goed geplaatst aanvoelt. Geen enkel stuk voelt uitgerekt of misplaatst. Het past lekker en het gaat op een lekker tempo. Hierdoor ben je met je eerste playthrough, waarin je zoveel mogelijk wilt zien en doen, zo’n 8 tot 12 uur bezig.

Resident Evil Village is Kort, maar krachtig

Acht uurtjes zijn best kort, maar eigenlijk zijn we dit wel gewend van Resident Evil games. Daarbij krijgen we wederom te maken met veel extra opties na het uitspelen van de game. Er is geen A of B Route, maar er zijn genoeg redenen om nog een keer door de game te spelen. Zo ontgrendel je de moeilijkste speelstijl pas nadat je de game voor het eerst hebt uitgespeeld, ongeacht op welke moeilijkheidsgraad. Voordat je echter begint met deze moeilijkste speelstijl, wil je je misschien wat beter voorbereiden hiervoor. Dit kan door middel van de Extra Content Shop waar je bijvoorbeeld nieuwe wapens kunt kopen voor volgende playthroughs. Als je het af wilt maken, gooi je daar unlimited ammo tegenaan.

Door deze extra uitdagingen ben ik ondertussen 3 keer door de game heen gegaan waarvan één volledige playthrough met enkel een mes. Je kijkt naar additionele playthroughs van ongeveer 2,5 tot 3 uur. In deze playthroughs kan je vervolgens weer nieuwe uitdagingen voltooien, eerder gemiste taken afmaken, zoals het zoeken van alle houten geitjes, en meer.

Het is daarbij ook helemaal niet verkeerd om eens een goed gepolijste game van een paar uurtjes te spelen. In de volledige 8 tot 12 uur van je eerste playthrough zit je iedere minuut in spanning, in actie en in het verhaal. Geen filler, geen onnodige nevenmissies, maar gewoon bijna 12 uur puur gepolijste gameplay. Niet alle spellen hoeven 80 uur te duren waarbij je meer dan de helft van de tijd bezig bent met langdradige klusjes.

Dimitrescu is niet de enige “Resident Evil”

Een groot gedeelte van de marketing voor Resident Evil Village draaide om het kasteel van de vrouwelijke vampier Dimitrescu en haar dochters. Dit is de eerste grote set piece waar je in terecht komt nadat je voor het eerst het dorp in komt. Alhoewel je misschien gewend bent van eerdere Resident Evil games dat de game zich voornamelijk op één plek afspeelt is dat nu niet het geval. Naast het dorp dat fungeert als een soort van hub zijn er zo’n 5 grote set pieces waar de game zich in afspeelt. Stuk voor stuk uniek in design en gameplay.

Mocht je geen genoeg krijgen van alle actie? Dan is het na het uitspelen van de game een nieuwe mode beschikbaar: Mercenaries. De verschillende gebieden uit de game veranderen nu in een soort arcade arena waarin je binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk vijanden kapot moet schieten met een wapen naar keuze. Hiermee kan je zelfs na het spelen van het verhaal de actie nog eens omarmen met de veel gevarieerde vijanden en wapens. Wederom een mooie knipoog naar Resident Evil 4.

Verdict

Resident Evil Village is een heerlijke samensmelting van allerlei Resident Evil titels van de afgelopen jaren. Of het nu je eerste, of 29e Resident Evil game is. Village weet je voor een aantal uur vast te nagelen met pure spanning. Het combineert de vele gameplay elementen uit de gehele serie in één game in een mooi samenhangend geheel met veel meer soorten gevaren dan je gewend bent. Het verhaal is wederom gruwelijk, kent de nodige wendingen en bovenal: Laat je smachten naar meer. Kortom: Alles wat je wilt van Resident Evil.