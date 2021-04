Ubisoft gaat een aantal oude game servers sluiten

Ubisoft gaat een aantal services en servers voor oude games sluiten. Hierdoor kunnen deze titels niet meer online gespeeld worden, of kan de Ubisoft Connect functionaliteit niet meer gebruikt worden. Een aantal van deze games gaan per juni al offline.

Met Ubisoft Connect kunnen spelers units verdienen door bepaalde opdrachten in spellen te voltooien. Deze units kunnen daarna gebruikt worden om verschillende in-game items via Connect te kopen, of units kunnen worden gebruikt om korting te krijgen in de Ubisoft Store. Vanaf 1 juni is het in verschillende PC titels niet meer mogelijk om units te verdienen, beloningen vrij te spelen, of andere Ubisoft Connect functionaliteiten te gebruiken. Het gaat om de volgende games:

Assassin’s Creed 2

Prince of Persia: Forgotten Sands

Far Cry 2

Anno 1404

Might & Magic – Clash of Heroes

Splinter Cell Conviction

The Settlers 7

Might & Magic X: Legacy

Ook gaan er andere game servers sluiten in 2021 waar nog geen exacte datum van bekend is. Het gaat om servers voor de volgende titels:

Ghost Recon Future Soldier – PC, Xbox 360 en Playstation 3

Rainbow Six Lockdown – PC, Playstation 2, Xbox, Gamecube

Rainbow Six Vegas – PC, Playstation 3, Xbox 360 en PSP

Rainbow Six Vegas 2 – PC, Playstation 3, Xbox 360 en Xbox One

Waarschijnlijk wist je niet eens dat er nog actieve Gamecube servers waren voor een Rainbow Six titel. Wanneer deze precies gaan sluiten is niet bekend, maar speel je heel toevallig af en toe nog een potje of een console van 3 generaties geleden? Dan kan je alvast langzaam afscheid nemen.