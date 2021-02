Rematch G2 Esporst tegen Fnatic in de LEC

Komend weekend kunnen we wederom genieten van de klassieker der klassiekers in de LEC. Voor de tweede keer speelt G2 Esports tegen Fnatic. Deze twee oude rivalen gaan altijd vol uit tegen elkaar waardoor we leuke, spannende en boeiende games krijgen te zien. Hun laatste ontmoeting werd gewonnen door Fnatic. Met name Bwipo van Fnatic speelde ontzettend sterk en had een groot aandeel in hun winst. G2 Esports had toen echter last van wat internet issues wat ook gevolgen had voor de game. Hopelijk heeft G2 Esports hun internet rekening betaald en kunnen we een excuus vrije game zien zaterdag.

De strijd om de eerste plek in de LEC is spannend. Rogue en G2 Esports staan op gelijke hoogte met twee punten afstand van de nummer drie MAD Lions. G2 Esports heeft naast Fnatic, op vrijdag een game tegen Team Vitality dat vorige week verrassend won van Fnatic. Rogue daarentegen speelt tegen het worstelende Schalke 04 en de nummer acht op de ranglijst Astralis. Astralis begint wel steeds beter te spelen. Kunnen zij tegen Rogue voor een verrassing zorgen? Het lijkt in ieder geval op dat Rogue een makkelijkere schema dit weekend heeft dan G2 Esports.

Onder Rogue en G2 Esports, verdedigt MAD Lions de derde plaats in de LEC. MAD Lions heeft één punt voorsprong op SK Gaming en Fnatic. Morgen is er gelijk een gelegenheid om hun voorsprong op SK Gaming te vergroten. MAD Lions neemt het dan op tegen SK Gaming. Een dag later staan zij tegenover Team Vitality. SK Gaming wilt natuurlijk op gelijke hoogte komen na de game met MAD Lions. Zij spelen op zaterdag tegen Excel Gaming die weer een punt achterstand op SK Gaming heeft. Fnatic speelt in de match of the week tegen G2 Esports. Maar zij kunnen zich eerst opwarmen tegen het beter spelende Astralis op de vrijdagavond.