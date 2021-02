Kena Bridge of Spirits krijgt nieuwe trailer

Kena Bridge of Spirits is een nieuwe Playstation exclusive die elementen uit bekendere Sony titels lijkt te combineren met een soort Disney-achtige grafische stijl. De game zal 24 augustus 2021 verschijnen voor zowel de Playstation 4 en Playstation 5.

Kena Bridge of Spirits ziet er tot nog toe fantastisch uit, met een gedetailleerde wereld vol verschillende atmosferen. De game heeft een hoog fantasieniveau en een flinke rijkheid aan mooie graphics voor ons in petto. We moeten nog een half jaar wachten, maar de trailer hier beneden ziet er veelbelovend uit. Deze trailer werd zojuist getoond tijdens de State of Play van Sony. Je ziet elementen uit God of War, Uncharted en meer terugkomen in de getoonde gameplay. De cinematics en algehele atmosfeer pakte ons direct mee, kijk zelf!

De combat en gameplay features lijken tof te spelen, we zullen zien hoe de game uit gaat pakken in augustus! Het hoge fantasiegehalte is wat mij persoonlijk in ieder geval al flink benieuwd maakt naar deze nieuwe IP.

Alhoewel er verder nog niet heel veel bekend is over het plot van de game, ziet het er in ieder geval al veelbelovend uit. Wat vind jij? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!