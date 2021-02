Splatoon 3 officieel onthuld voor release in 2022

Splatoon, de competitieve multiplayer shooter van Nintendo krijgt een derde vervolg in 2020. We gaan naar een nieuwe locatie, met nieuwe moves en nieuwe wapens.

Splatoon 3 verschijnt in 2022. Dat is wat de trailer ons al kan meegeven. In de nasleep van chaos trekken we naar de verschroeide Splatlands en een nieuwe stad: Splatsville. Inklings en Octolings die al veel gevechten hebben gezien wonen in deze stad. Nieuwe wapens, moves en meer liggen op de loer in Splatoon 3.

In de getoonde trailer zien we al enkele nieuwe dingen verschijnen. Zo krijgen we een idee dat Splatoon eindelijk een volwaardige campaign mode gaat krijgen. Splatoon 2 experimenteerde al een beetje met single-player content. We zien ook een Inkling met een nieuw wapen: Een pijl en boog.

Splatoon is een erg unieke shooter omdat niet de focus ligt op het schieten op andere spelers, maar op de grond. In de multiplayer mode van Splatoon speel je met 4 spelers tegen 4 andere spelers. Ieder team heeft een eigen kleur inkt en het is de bedoeling om zoveel mogelijk grond in te kleuren met jouw inktkleur. Als andere spelers je in de weg zitten kan je ze wegknallen, zeker, maar als je het inkleuren van de grond negeert en alleen voor de kills gaat, ga je geen ronde winnen.

Het resultaat is een vermakelijke, verfrissende en verslavende shooter met veel toffe unieke wapens. De games zijn op een oog opslag heel erg simpel, maar kennen toch heel veel diepgang voor alle Splatoon fanaten.

Splatoon 3 was de klapper van de meest recente Nintendo Direct. Heb jij mee gekeken? Wat was jouw favoriete aankondiging?