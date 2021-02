Ninja Gaiden krijgt Master Collection

De Ninja Gaiden trilogie wordt omgevormd tot een collectie voor de Nintendo Switch, PS4, Xbox One en PC. Deze collectie zal binnenkort verschijnen voor dus ook de hybride console, op 10 juni om precies te zijn!

Ninja Gaiden was een collectie waar ik als kind zijnde mijn hele Xbox voor sloopte, desalniettemin was het een trilogie waar ik intens van genoten heb. Het zijn uitdagende games, met flashy combat en een hele toffe tekenstijl. Alle 3 de titels zijn vanaf 10 juni dus beschikbaar op de Nintendo Switch, PS4, Xbox One en via Steam op de PC!

Momenteel is onze redactie hard bezig met het proberen te overleven in de Nioh Remastered Collection. De Ninja Gaiden titels komen dus als geroepen, zo hebben we genoeg flashy combat games om de komende maanden te spelen. Ga jij de collectie aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Tijdens de Nintendo Direct werden een aantal toffe aankondigingen gemaakt, waaronder Fall Guys die eindelijk naar de Switch komt!