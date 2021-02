Fall Guys deze zomer naar Nintendo Switch

Fall Guys, de ultieme Battle Royale game met een Takeshi Castle soort gameplay verschijnt deze zomer ook op Nintendo Switch. Dit maakt Nintendo bekend tijdens de Nintendo Direct van 17 februari.

Het duurde anderhalf jaar voor een volwaardige Nintendo Direct. Tijdens de comeback van de Nintendo Direct kondigen Nintendo en Devolver Digital een Nintendo Switch versie aan van Fall Guys.

Er is nog geen exacte releasedatum bekend gemaakt voor Fall Guys op Nintendo Switch. De game is nu al speelbaar op Playstation 4, Playstation 5 en PC. De game werd goed ontvangen en zorgde voor een aangename afwisseling in de Battle Royale genre.

Om Fall Guys op Nintendo Switch te spelen heb je een Nintendo Switch Online abonnement nodig. Ondertussen stromen Switch spelers in een game die al sinds release nieuwe content heeft gekregen. De Battle Royale kent net als vele andere games seizoenen. Ieder seizoen heeft een thema en komt met nieuwe outfits, levels en meer.