De beste Borderlands game is nu weer te koop

Na het sluiten van Telltale Games in 2018 verdwenen veel games van de ontwikkelaar uit de digitale schappen. Eén van die games was Tales from the Borderlands. De game is vanaf vandaag weer te koop.

Als je het mij vraagt de beste Borderlands game ooit gemaakt. Het bevat de charmes, tekenstijl en waanzinnigheid uit de populaire franchise, maar dan in een verhalende vorm. Geen shooter, maar een volledig verhaal van een paar uurtjes lang. Het is alsof je een film kijkt waarin je zelf een aantal (niets betekende) beslissingen moet maken.

Tales from the Borderlands keert vandaag terug in de winkel met alle vijf originele afleveringen in één pakket! 🙌 Nu beschikbaar op Xbox One, PlayStation 4, PC en ook speelbaar op Xbox Series X / S en PlayStation 5 via backwards compatibility. 👉 https://t.co/H296jQdcOG pic.twitter.com/oAUEY4f24E — 2K Benelux (@2KNederland) February 17, 2021

Als je denkt aan Talltale Games dan komen de The Walking Dead games waarschijnlijk als eerst naar boven. Misschien wist je zelfs niet eens dat ze ook in samenwerking met 2K en Gearbox een Borderlands game hebben ontwikkeld. Naar mijn mening is dit veruit de beste Talltale game op dit moment en misschien zelfs de beste Borderlands game.

Tales from the Borderlands verscheen origineel in 5 verschillende episodes, maar als je de game vandaag de dag oppakt heb je in één keer het hele avontuur te pakken. De game speelt zich af tussen Borderlands 2 en 3. Je kruipt hier in de huid van Rhys, waar je nog een ambitieuze werknemer bent binnen Hyperion. Handsome Jack is je ultieme rolmodel, maar misschien draai je nog bij. Onderweg kom je nog meer verschillende bekende personages tegen waaronder Moxxi, Zer0, Marcus en Claptrap.

Je doel is om een Vault Key te bemachtigen en wellicht heb je iemand gevonden die je er een wilt aanbieden. De deal gaat mis op alle manieren waarin het mis kan gaan in Borderlands. De rest van het avontuur is een chaotische, emotionele en lachwekkende rollercoaster.