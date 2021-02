Review: Immortals Fenyx Rising: A New God

Immortals Fenyx Rising is één van de meest technische hoogstandjes die Ubisoft de laatste jaren uit heeft gebracht, een game met weinig tot geen fouten en geweldige gameplay. Nu is het tijd voor de eerste uitbreiding, kan Fenyx een god worden?

Deze korte review bevat spoilers voor de base-game van Immortals Fenyx Rising. A New God speelt zich namelijk af ná de centrale verhaalstelling. Lees dus alleen als je niet gevoelig bent voor spoilers, of wanneer je de main story al gespeeld hebt!

A New God is het directe ‘vervolg’ op het centrale verhaal. Deze base game kwam vorig jaar uit en pakte elementen uit verschillende games, om deze vervolgens in een Grieks mythologisch jasje te proppen. Dit pakte naar mijn mening heel goed uit, want Immortals is de meest Breath of the Wild achtige game die we maar kunnen krijgen op de PS4/PS5. De game was ook een titel die vroeg in het leven van de Playstation 5 uit is gekomen, dus dit maakte de graphics en performance top notch. Maar, dan kan je meer over lezen in onze base game review!

A New God is eigenlijk gewoon een stukje end game voor Immortals. Het is 1 uit 3 aankomende uitbreidingen. In deze uitbreiding speel je dus nog als Fenyx, waar de volgende DLC je mee zullen nemen naar andere hoofdpersonen! Je begint de DLC dan ook met een korte tutorial, omdat je deze apart van het hoofdverhaal start in het hoofdmenu. Die uitleg is vrij basaal, maar je komt er al snel weer achter hoe de attacks en movement nog eens werkte.

Wat me direct opviel, is dat de wereld waar je in A New God terecht komt, stukken gelimiteerde en kleiner lijkt op het begin. Het is een soort hub met kleine puzzels die leiden naar tempels waar je dan weer uitdagingen doet. De vrijheid die de base game heeft vervalt hiermee wel een beetje. Het voelt alsof je een MMORPG speelt, waar de end game bestaat uit het runnen van dungeons en raids. Alleen, speel je hier alleen dus is de uitdaging iets groter. De puzzels in de tempels zelf zijn weer het tof ondervonden en zette me soms echt goed aan het denken. De beknopte hub zorgt er wel voor dat je snel van missie naar missie kunt gaan, dus je bent niet eindeloos aan het rennen of teleporteren.

De puzzels zijn wel echt een stuk lastiger en vereisen dat je enige kennis hebt van de mechanics van Immortals. Sommige puzzels spelen echt met de grens van de gameplay elementen die Immortals bevat. Soms word je zelfs gedwongen om tactieken te gebruiken die niet onder het gebruikelijke vallen, om je doel te behalen. Het enige dat ik jammer vind, is dat de combat in A New God bij lange na niet genoeg aan bod komt. De game heeft hele sterke combat en die mis ik hier gewoon net iets te vaak. Of, ze hadden het meer van elkaar af moeten wisselen.

Dat de puzzels in Immortals één van de sterktste features is, moge duidelijk zijn. De combat is dan ook niet per sé iets unieks, maar wel een uiting die de base game op zich heeft genomen en gelijk één die in A New God gewoonweg veel te vaak ontbreekt. De combat die er is in A New God is vaak wel weer uniek, waar je meer gebruik moet maken van je omgeving dan dat je gewend bent uit de base game. Het jammere is dus dat het niet frequent genoeg voor komt. Het verhaal zelf wordt op dezelfde manieren verteld dan we gewend zijn en dat werkt prima voor Immortals: A New God. Het is grappig waar het dit moet zijn en serieus wanneer het einde eraan komt.

Verdict

Alhoewel A New God geen slechte DLC is, hadden de ontwikkelaars meer van de base game elementen en mechanics toe mogen voegen. Alhoewel de wel veel nieuwe dingen naar je toe slingeren, voelt het bijna als een soort spin-off in plaats van een verlengde van Immortals zelf. De DLC is echter erg uitdagend en de puzzels zelf verschillen enorm van elkaar. Ook is het verhaal weer lekker verteld met net genoeg humor om me wel eens aan het lachen te krijgen. De tweede DLC ziet er zeker goed uit als ik dit zo mag ervaren, hopelijk met iets meer combat!

Kijk jij uit naar de nieuwe DLC van Immortals? Deze is in ieder geval het spelen waard! Kijk binnenkort uit naar onze reviews over aankomende uitbreidingen en meer! Op onze Facebook kan je alles bijhouden wat wij posten! Je kan A New God onder andere spelen via de season pass. Buiten dat is de base game momenteel op meerdere plekken in de aanbieding. Een perfect moment voor een nieuwe RPG light, toch?