Ondanks verlies C9 en 100 Thieves aan kop in de LCS

Tussen Cloud9 en 100 Thieves is na een week van LCS niks veranderd. Beide teams verloren hun eerste game van de spring split. Cloud9 verloor de vrijdagnacht van Evil Geniuses. 100 Thieves wist toen wel te winnen van FlyQuest. Zaterdag werd de game tussen Cloud9 en 100 Thieves gespeeld. Deze werd na een spannende game gewonnen door Cloud9. Zondag wonnen beide teams waardoor ze nog steeds beide aan kop staan. TSM en Dignitas deden wel goede zaken afgelopen weekend en klommen naar een gezamelijke derde plaats.

Koppositie in de LCS is dus niet veranderd. TSM en Dignitas klommen na een sterk weekend naar de derde plaats. Beide teams wonnen alle drie de games afgelopen weekend. TSM versloeg Golden Guardians, Team Liquid en Immortals. Diginitas won ook van Golden Guardians en Immortals, maar won daarnaast ook nog van Evil Geniuses. CLG wist zijn eerste winst te pakken in de spring split. Zij wonnen van Golden Guardians waarmee ze nu de laatste plaats mee delen. Eigenlijk zien we, als we naar de stand kijken, overal teams in duo staan met evenveel punten. CLoud9 en 100 Thieves op één, TSM en Dignitas op drie, Evil Geniuses en Team Liquid op vijf, Immortals en FLyQuest op zeven en CLG en Golden Guardians onderaan op negen.

Komend weekend zijn er weer genoeg leuke games in de LCS. Cloud9 neemt het bijvoorbeeld op tegen Team Liquid, Dignitas en CLG. 100 Thieves speelt tegen Immortals, TSM en Golden Guardians. Op de zaterdag hebben we misschien wel de leukste game van het weekend. Dan speelt TSM tegen Dignitas, de twee teams die nu de derde plek samen delen. Blijven de teams net zo in verhouding als Cloud9 en 100 Thieves? Of weet één van deze twee teams wel afstand te nemen van de ander? Dat zullen we aankomend weekend zien als de spring split in Noord Amerika verder gaat.