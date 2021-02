Control is een must-play op Playstation 5

De Control Ultimate Edition is deze maand gratis beschikbaar voor Playstation Plus leden. Bij deze doe ik de oproep om deze game zeker niet over te slaan. De game speelde al heerlijk op Playstation 4, maar op de nieuwe Sony console is het werkelijk een genot.

Indien je geen Playstation 5 hebt, niet getreurd want Control Ultimate Edition is ook gratis beschikbaar voor Playstation 4 spelers. Het is exact dezelfde game, maar op de Playstation 5 is het toch net even die kers op de taart. In onze review van anderhalf jaar geleden kon je al lezen dat we helemaal weg waren van de game. Het was een hele aangename Remedy verrassing. Wij waren niet alleen in deze gedachte. In 2019 dingde de game mee voor Game of the Year, tijdens de Game Awards.

Nu de game gratis beschikbaar is voor iedereen met een Playstation 4 of Playstation 5 is het bijna een misdrijf om ‘m niet te proberen. Vooral als je een Playstation 5 hebt. Control had op Playstation 4 best wel wat lange laadtijden. Deze zijn drastisch gedaald op Playstation 5 waardoor doodgaan niet echt meer zo’n enorm frustratiemoment was als tevoren. Daarnaast hebben de ontwikkelaars zo te zien nieuwe controlpoints toegevoegd zodat je niet meer zo lang hoeft te lopen naar bossfights als het je mislukt.

Met de introductie van 60 FPS is het zweven door de lucht en het lanceren van objecten vloeiender dan ooit. De game speelt zo ontzettend lekker op Playstation 5. Het is een beetje vergelijkbaar met het webslingeren in Spider-Man. De feedback die je krijgt van je acties in de game is heel goed gedaan en dit wordt verder benadrukt door de DualSense. De trillingen in de controller simuleren je acties in de game waardoor je jezelf bijvoorbeeld voelt lopen. Net als in Astro’s Playroom.

Helaas heb je geen mogelijkheid om je PS4 save over te zetten als je alleen de uitbreidingen wilt spelen als je de originele game al hebt uitgespeeld. Gelukkig vlieg je er in een tweede playthrough een stuk sneller doorheen en zat ik na 12 uurtjes en een tweede Control platinum trofee al in de Foundation DLC.