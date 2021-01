Nieuw jaar aan League of Legends esports

Het nieuwe jaar is van start en we hoeven gelukkig niet lang te wachten op het nieuwe seizoen van esports in League of Legends. Alle regio’s gaan beginnen deze maand aan een nieuw seizoen. Het jaar wordt geopend met de spring split waarna de summer split volgt. Daarna volgt de belangrijkste toernooi van allemaal genaamd Worlds. En dan zijn we al weer bijna aan het einde van 2021. Maar voor zover het is zullen we eerst eens rustig beginnen met de spring splits.

De eerste regio dat gaat beginnen aan een nieuw jaar esports in League of Legends is de LPL. LPL de runner-up van afgelopen Worlds toernooi zal beginnen met de game tussen TOP Esports en Suning. Deze game en de start van hun spring split is dit weekend op 9 januari. Een week later gaat de huidige winnaar van Worlds starten met hun spring split. De LCK zal van start gaan op 13 januari. Het is op dit moment nog niet bekend met welke game er wordt gestart in de LCK. De kleinere regio’s in Azië starten ook allemaal in januari op de PCS na. PCS zal van start gaan op 5 februari. VCS gaat een dag eerder van start dan de LPL en de LJL gaat van start op 23 januari.

Uiteraard wordt in Europa ook nog League of Legends gespeeld. De LEC zal op 22 januari van start gaan. De Dutch League gaat tien dagen eerder van start op 12 januari. Dan hebben we nog de Belgian League dat gaat beginnen op 11 januari. Europa kent een heel lijst aan kleine regio’s die in januari allemaal van start gaan. De volledige lijst vinden jullie hier. Noord Amerika begint een maand later aan hun spring split ten opzichte van alle andere grote regio’s . De LCS gaat namelijk pas van start op 5 februari. Nog maar een paar dagen geduld voordat we weer kunnen genieten van het hoogste niveau op League of Legends gebied.