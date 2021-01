Jurassic World: Evolution nu voor niets!

Altijd al een manager willen zijn? Gefascineerd door grote én kleine dinosaurussen? Ook creatief en houdt van dierentuinen? Dan heb je de X-factor voor Jurassic World: Evolution!

Jurassic World: Evolution is een spel waar je je eigen dierentuin bouwt. We schreven bijvoorbeeld ook al veel over Planet Zoo, het zelfde idee maar dan met gewone dieren. De Jurassic World is de hardcore versie van dat! We kennen de films allemaal wel, de oude en de nieuwe. Sommigen zijn er mee opgegroeid. Heb je ze nog niet gekeken, dan moet je dat zeker doen. De iconische basis voor een geweldige franchise. Kan jij het beter bouwen dan de mensen in alle films? Bewijs het nu!

Begin je eigen park met je eigen keuze uit dino’s. Je kan een park maken met van alles wat of juist met carnivoren of herbivoren. Jij bent de baas over alles, bouw het park naar je eigen smaak. Maar houd rekening met de eetbehoeftes van je dinosaurussen. Bij sommigen kan een bezoeker bijvoorbeeld het hok in, in een leuk karretje. Wat een prachtige omgeving bouw je voor hen? Maar bij sommige dino’s moet je misschien wel drie hekken bouwen. Eén fout in je bouwwerk kan betekenen dat je bloeddorstige dino uitbreekt en op een murder rampage gaat, door je geliefde park. Dat zal denk ik niet goed zijn voor de reviews…

Jurassic World: Evolution is gratis te verkrijgen in de Epic Games Store. Download de launcher nu voor een onvergetelijk spel! Wees er snel bij, de game is gratis tot 7 januari. Je hebt dus maar even!