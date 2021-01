Welkom 2021 en welkom AGDQ 2021 Online!

Gelukkig nieuwe jaar en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Traditie getrouw begint het nieuwe jaar met een fantastische fund raising genaamd Awesome Games Done Quick(AGDQ). Gister is deze fund raising begonnen en halen ze geld op voor het Prevent Cancer Foundation. Normaliter wordt de fund raising gedaan vanuit een hotel in Amerika. Maar omdat de wereld nog steeds last heeft van Corona wordt het gehele evenement online uitgevoerd. Dit jaar werd het evenement geopend met de game Mirror’s Edge.

AGDQ is het evenement voor de speedrunners van games. Tijdens het evenement showcasen de speedrunners hun kunstjes en trucjes om een game zo snel mogelijk uit te spelen. Daarbij is het doel om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor een goed doel. Tijdens de eerste editie van 2021 wordt er geld ingezameld voor de Prevent Cancer Foundation. Het evenement duurt tot en met zondag 10 januari. Deze week zien we een flink aantal games voorbij komen. De mooie klassiekers van vroeger worden niet gespaard door de speedrunners. Maar ook de nieuwe games worden hard aan de tand gevoeld door de speedrunners. Vrijwel geen enkele game is veilig voor het collectief. Maar aan de andere kant ziet het er geweldig uit om een game te zien die in snel treinvaart uitgespeeld wordt.

Komende week zien we dus een tal van games de revue passeren tijdens AGDQ. Vanavond bijvoorbeeld staat het volledig in thema van Sonic. Vanaf kwart over zes in de avond zien we vier verschillende Sonic games voorbij komen. Dinsdag zien we een drietal Mega Man games en twee Metroid games. Vrijdagavond gaan we naar de games van de Mario Universe. Games als Luigi’s Mansion, Wario Land 4, Donkey Kong Country 2 en Super Mario Land 2 komen voorbij. Voor een volledig overzicht van de games die gespeeld gaan worden verwijzen jullie naar de site van Awesome Games Done Quick. Daar kan je ook zien wanneer en hoelaat een game wordt gespeeld.