Among Us nu ook op Nintendo Switch

Among Us, de multiplayer die in 2020 opeens Fall Guys wist te passeren is nu ook verkrijgbaar op Nintendo Switch. Spelers op Switch kunnen samenspelen met spelers op PC en mobile.

Tijdens de Indie Showcase van Nintendo op 15 december 2020 verscheen er een grote verrassing. De winnaar van verschillende Game Awards prijzen, Among Us, verschijnt op Nintendo Switch. Het beste nieuws was nog wel dat de game na de uitzending al beschikbaar was. Je kunt Among Us kopen in de digitale Nintendo e-Shop voor €4,29.

Nintendo doet dit wel vaker tijdens hun showcase afleveringen. Ze kondigen van te voren aan dat er binnenkort een Nintendo Direct, in wat voor vorm dan ook, gehouden wordt. En tijdens de show hebben ze meestal wel één of twee volwaardige games, of demo’s die later die dag al verkrijgbaar zijn in de e-Shop.

Dit keer viel Among Us daar dus ook onder. Indien je de game wilt oppakken op Switch heb je de mogelijkheid om samen te spelen met spelers op PC en mobile. De game ondersteund cross-play. Binnenkort komt er een gloednieuwe map naar Among Us. De Airship werd tijdens de Game Awards voor het eerst getoond aan de wereld.

De nieuwe map, speelt zich af in een vliegend schip. Het schip bestaat uit meerdere verdiepingen, waardoor je af en toe een ladder moet gebruiken om naar je volgende opdracht te gaan. Er zijn ook andere manieren om de map door te kruisen, zoals zwevende platformen. De legendarische ventilatieschachten keren natuurlijk ook terug.