Xbox Series S lekt uit via controller verpakking

De volgende generatie Xbox is niet maar één enkele console. Voorheen gingen ze rond onder de naam Anaconda en Lockhart. Al geruime tijd weten we dat Anaconda de Xbox Series X als naam draagt, maar er is nog één Xbox console. De Xbox Series S.

We weten op dit moment officieel nog niet af van het bestaan van Microsoft’s tweede next-gen console. Dit komt omdat de focus ligt op de Xbox Series X. Dit is dé krachtigste console die we gaan krijgen. De Xbox Series S is volgens alle informatie die we tot nu hebben mogen ontvangen zijn kleine broertje. Met mindere specificaties en een lagere prijs. Zo wordt het toch mogelijk om next-gen te kunnen spelen, maar hoef je hier niet bij te verwachten dat alles er net zo waanzinnig uit gaat zien als bijvoorbeeld op een Series X of een Playstation 5.

Het slechtst bewaarde geheim in de geschiedenis van gaming, op Assassin’s Creed nieuws na, is dan wel deze console die er aan gaat komen. Onlangs lekt het bestaan en de waarschijnlijk officiële naam opnieuw uit. Ditmaal op een verpakking van een next-gen Xbox controller. De ondersteunde platformen staan aangeven op de doos, zijnde:

Xbox Series X|S

Xbox One

Windows 10

Android

iOS

De controller werkt dus ook op de huidige generatie, omdat de controller niet veel veranderd is ten opzichten van zijn voorganger. Ook werkt deze op PC zoals voorgaande controllers en ook op Android en iOS. Ondanks Microsoft gestopt is met het ondersteunen van Xcloud via iOS kan je wel nog steeds de Xbox controller aansluiten op Apple’s iPad en iPhone.

⚡️تسريب كرتون يد Xbox Series X الجديدة باللون الابيض مع تأكيد قدوم جهاز Xbox Series S بحسب ماهو مكتوب خلف الكرتون pic.twitter.com/qx62aBDXFu — ℛ𝒜𝒦𝒜𝒩 єℓєssαя #SeriesX #PS5 (@TinyRakan) August 9, 2020

Zoals we zeggen met alle lekken en geruchten: Neem het met een korreltje zout. Alhoewel alle signalen er op wijzen dat er inderdaad een tweede Xbox komt.