Schalke 04 weet volgende ronde in de LEC te bereiken

De reguliere summer split van de LEC zit er op. Na een laatste spannende super week zijn er zes teams die doorgaan naar de play-offs. Voor een aantal teams bleef het spannend tot op de laatste dag. Wie gaan we over twee weken terug zien in de play-offs? Rogue, MAD Lions, G2 Esports, Fnatic, SK Gaming en Schalke 04 zien we allemaal terug in het weekend van 21 augustus.

Het was spannend in de laatste superweek van de LEC. Alle teams maakte nog kans om door te gaan naar de play-offs. Rogue en MAD Lions hadden zich al geplaatst en vochten nu nog uit wie op de nummer één seat kwam. Het was uiteindelijk Rogue die er vandoor ging met de nummer één seat voor play-offs. Zij wisten MAD Lions te verslaan en hun andere games te winnen. MAD Lions verloor op de laatste dag van Schalke 04 en verspeelde daarmee een tie-breaker. Rogue is daarmee ook het eerste team wat zich weet te plaatsen voor Worlds 2020.

Onder de twee geplaatste teams ging de strijd hevig door. Schalke 04 wist uiteindelijk alsnog de play-offs van de LEC te behalen. Zij deden wat ze moesten doen en versloegen alle teams dit weekend. Het was daarna G2 Esports die het karwei voor ze afmaakte door Excel Esports te verslaan. SK Gaming en G2 Esports wisten zich op de eerste twee dagen te plaatsen voor de play-offs. Op zondag kwam daar Schalke 04 bij en Fnatic. Voor Fnatic fans was het even zweten na het verlies op de eerste dag. Maar op de tweede en derde dag wist het team wel te winnen en plaatsten ook zij zich voor de volgende ronde.

Uitslagen speelweek 8 LEC