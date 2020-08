Xbox Game Pass krijgt (binnenkort) 7 nieuwe games

Xbox Game Pass zal in augustus 7 nieuwe games aan de lijst toegevoegd krijgen. Het betreft 7 games voor de console pass en 5 games voor de PC pass. De eerste 6 games komen vandaag al uit. De zevende game zal op 13 augustus volgen.

Xbox Game Pass krijgt weer nieuwe games in augustus. Er worden maandelijks games toegevoegd aan de subscription en de eerste games voor augustus zijn bekendgemaakt. Het betreft 7 games voor de console pass en 5 games voor de PC pass. De PC pass krijgt: It Lurks Below, Trailmakers, UnderMine, Xeno Crisis en Final Fantasy VII HD. Bij de console pass worden hier nog Darksiders: Genesis en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan aan toegevoegd. Bijna alle 7 games zijn vandaag al voor de pass gereleased. We moeten alleen nog een weekje langer wachten op Final Fantasy. Deze wordt namelijk uitgebracht op 13 augustus. Naast deze 7 games is F1 2019 ook als verrassing toegevoegd aan console en PC.

De games die weggaan

Xbox Game Pass voegt maandelijks games toe, maar daar moeten ook andere games plaats voor maken. Ook in augustus zullen er weer een aantal games uit de pass verdwijnen. Dit zijn voor de PC: Kingdom Come: Deliverance (ook console), Space Hulk: Tactics, Where the Water Tastes Like Wine en Yoku’s Island Express (ook console). Op de console verdwijnt ook nog Devil May Cry 5. Deze games zullen uit de pass gehaald worden op 14 augustus. Als je dus nog zin hebt om een van deze games te spelen moet je er snel bij zijn! Als je geen tijd meer hebt tot en met 14 augustus, maar toch interesse hebt in een van deze games, kun je ze met 20% korting oppikken.