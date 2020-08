LEC eindigt reguliere split met een Super Week

De laatste speelweek van de reguliere competitie in de LEC summer split is aangebroken. Er wordt afgesloten met een Super Week waarin de teams ieder de laatste drie games spelen. Er wordt nog gestreden om de laatste vier play-offs tickets en om de seating voor de play-offs. Daarnaast vechten alle acht de teams nog om deze vier play-offs tickets, terwijl Rogue en MAD Lions vechten om de eerste plek seating.

Vorig jaar werd er al tijdens de LEC split gezegd: Every game counts! Dit jaar gaat dat nog meer op dan toen. In het meest bizarre scenario is het mogelijk dat de acht teams allemaal gelijk komen te staan in punten. Dit zou zorgen voor zeker een extra dag aan tie breakers om tot een beslissing te komen. Maar deze scenario is wel het meest onmogelijke van alle scenario’s. Het team achter LEC zal ongetwijfeld weer komen met een foldy sheet waarin je zelf kan bijhouden welke scenario’s er open blijven staan en welke er afvallen na een gespeelde game.

Op dit moment in de ranglijst van de LEC ziet het er positief uit voor SK Gaming, G2 Esports, Excel Esports en Fnatic. Als zij doen wat ze moeten doen, zullen deze vier teams doorstromen naar de play-offs. Maar als het aan de teams daaronder ligt, gaat dat zeker niet gebeuren. Schalke 04 is bezig met een opmars na een dramatische eerste helft van de summer split. Team Vitality pakt ook her en der winsten op en komen ook dichterbij de play-offs. Origen en Misfits Gaming zien er echter twijfel achtig uit. In de laatste weken zien we beide teams onzeker spelen en games die te winnen waren verliezen. Wie van de acht teams plaatst zich voor de volgende ronde?

Speelweek 8 in de LEC